На Одещині затримали чергових ухилянтів

Чоловіків затримали прикордонники. Фото: ДПСУ

В Одеські області викрили чергову партію ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Правоохоронцям одночасно вдалося затримати одразу сімнадцятьох чоловіків призовного віку.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

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Як намагалися перетнути кордон

У Подільському районі затримали мешканців з різних регіонів України, зокрема Рівненської, Донецької, Одеської, Херсонської, Сумської, Хмельницької та Черкаської. Чоловіки через Інтернет знайшли "гіда", який описав їм деталі маршруту. За свої послуги він запросив 1800 доларів США з кожного.

Особливості "подорожі"

Ухилянти мали доїхати до залізничної станції на кордоні з Молдовою, після чого пройти 20 кілометрів пішки. "Безпечний маршрут" знаходився у так званому придністровському сегменті українсько-молдовського кордону, тож прикордонники в нічний час доби могли сприйняти таку компанію осіб за диверсійно-розвідувальну групу ворога.

Що чекає на ухилянтів

На всіх затриманих прикордонники склали протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону". Також перевіряється інформація в РТЦК та СП відносно кожної особи. Їм загрожує перебування під вартою до 15 діб.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці затримали організатора та одного із членів злочинної групи, які причетні до схеми незаконного переправлення призовників через кордон за грошову винагороду. Зловмисникам загрожує великий термін ув'язнення.