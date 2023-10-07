В Одесской области задержали очередных ухилянтов

Мужчин задержали пограничники. Фото: ГНСУ

В Одесские области разоблачили очередную партию уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Правоохранителям одновременно удалось задержать сразу семнадцать мужчин призывного возраста.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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Как пытались пересечь границу

В Подольском районе задержали жителей разных регионов Украины, в частности Ровенской, Донецкой, Одесской, Херсонской, Сумской, Хмельницкой и Черкасской. Мужчины через Интернет нашли "гида", описавший им детали маршрута. За свои услуги он запросил 1800 долларов США с каждого.

Особенности "путешествия"

Уклонисты должны были доехать до железнодорожной станции на границе с Молдовой, после чего пройти 20 километров пешком. "Безопасный маршрут" находился в так называемом приднестровском сегменте украинско-молдавской границы, так что пограничники в ночное время суток могли воспринять такую компанию лиц за диверсионно-разведывательную группу врага.

Что ждет уклонистов

На всех задержанных пограничники составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы". Также проверяется информация в РТЦК и СП в отношении каждого человека. Им грозит пребывание под стражей до 15 дней.

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали организатора и одного из членов преступной группы, причастных к схеме незаконной переправки призывников через границу за денежное вознаграждение. Злоумышленникам грозит большой срок заключения.