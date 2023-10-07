В Одесской области задержали очередных ухилянтов

Собирались попасть в Приднестровье: на Одесчине задержали очередных уклонистов
В Одесские области разоблачили очередную партию уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Правоохранителям одновременно удалось задержать сразу семнадцать мужчин призывного возраста.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Как пытались пересечь границу
В Подольском районе задержали жителей разных регионов Украины, в частности Ровенской, Донецкой, Одесской, Херсонской, Сумской, Хмельницкой и Черкасской. Мужчины через Интернет нашли "гида", описавший им детали маршрута. За свои услуги он запросил 1800 долларов США с каждого.
Особенности "путешествия"
Уклонисты должны были доехать до железнодорожной станции на границе с Молдовой, после чего пройти 20 километров пешком. "Безопасный маршрут" находился в так называемом приднестровском сегменте украинско-молдавской границы, так что пограничники в ночное время суток могли воспринять такую компанию лиц за диверсионно-разведывательную группу врага.
Что ждет уклонистов
На всех задержанных пограничники составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы". Также проверяется информация в РТЦК и СП в отношении каждого человека. Им грозит пребывание под стражей до 15 дней.
Напомним, в Одесской области правоохранители задержали организатора и одного из членов преступной группы, причастных к схеме незаконной переправки призывников через границу за денежное вознаграждение. Злоумышленникам грозит большой срок заключения.