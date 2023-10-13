В Одеській області відкриють КПП на кордоні з Молдовою

КПП на кордоні з Молдовою. Фото: google.com

В Одеській області відкриють пункт пропуску на кордоні з Молдовою, який був закритий від початку війни. Йдеться про КПП "Кучурган", який знаходиться неподалік від так званого Придністров'я.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів України.

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Зазначимо, що Кабмін після російського вторгнення в Україну з 28 лютого 2022 року закрив 79 пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю, розташованих на кордоні Росією та Білоруссю.

Черги на кордоні з Молдовою

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що готуючись до поїздки в Європу, необхідно перевірити наявність усіх необхідних документів, адже відсутність будь-якого з них унеможливить перетин кордону. У ГСЦ МВС нагадали, що при собі потрібно мати при виїзді з країни.

Також ми писали, що очільник МВС України Ігор Клименко заявив, що ухилянти при поверненні в Україну будуть покарані. Він також зазначив, що у цьому питанні має бути золота середина між моральною та юридичною сторонами. Зараз же потрібно знайти спільний підхід для вирішення цієї проблеми.