Вперше за війну: в Одеській області відкриють КПП на кордоні з Молдовою
В Одеській області відкриють пункт пропуску на кордоні з Молдовою, який був закритий від початку війни. Йдеться про КПП "Кучурган", який знаходиться неподалік від так званого Придністров'я.
Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів України.
Зазначимо, що Кабмін після російського вторгнення в Україну з 28 лютого 2022 року закрив 79 пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю, розташованих на кордоні Росією та Білоруссю.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, що готуючись до поїздки в Європу, необхідно перевірити наявність усіх необхідних документів, адже відсутність будь-якого з них унеможливить перетин кордону. У ГСЦ МВС нагадали, що при собі потрібно мати при виїзді з країни.
Також ми писали, що очільник МВС України Ігор Клименко заявив, що ухилянти при поверненні в Україну будуть покарані. Він також зазначив, що у цьому питанні має бути золота середина між моральною та юридичною сторонами. Зараз же потрібно знайти спільний підхід для вирішення цієї проблеми.