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Вперше за війну: в Одеській області відкриють КПП на кордоні з Молдовою

13 жовтня 2023 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області відкриють КПП на кордоні з Молдовою
КПП на кордоні з Молдовою. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області відкриють пункт пропуску на кордоні з Молдовою, який був закритий від початку війни. Йдеться про КПП "Кучурган", який знаходиться неподалік від так званого Придністров'я.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів України. 

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Зазначимо, що Кабмін після російського вторгнення в Україну з 28 лютого 2022 року закрив 79 пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю, розташованих на кордоні Росією та Білоруссю.

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що готуючись до поїздки в Європу, необхідно перевірити наявність усіх необхідних документів, адже відсутність будь-якого з них унеможливить перетин кордону. У ГСЦ МВС нагадали, що при собі потрібно мати при виїзді з країни.

Також ми писали, що очільник МВС України Ігор Клименко заявив, що ухилянти при поверненні в Україну будуть покарані. Він також зазначив, що у цьому питанні має бути золота середина між моральною та юридичною сторонами. Зараз же потрібно знайти спільний підхід для вирішення цієї проблеми.

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