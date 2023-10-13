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Впервые за войну: в Одесской области откроют КПП на границе с Молдовой

13 октября 2023 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области откроют КПП на границе с Молдовой
КПП на границе с Молдовой. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области откроют пункт пропуска на границе с Молдовой, закрытый с начала войны. Речь идет о КПП "Кучурган", который находится недалеко от так называемого Приднестровья.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров Украины.

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Отметим, что Кабмин после российского вторжения в Украину с 28 февраля 2022 закрыл 79 пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля, расположенных на границе Россией и Беларусью.

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что готовясь к поездке в Европу, необходимо проверить наличие всех необходимых документов, ведь отсутствие какого-либо из них исключит возможность пересечения границы. В ГСЦ МВД напомнили, что при себе нужно иметь при выезде из страны.

Также мы писали, что глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что уклоняться при возвращении в Украину будут наказаны. Он также отметил, что в этом вопросе должна быть золотая середина между нравственной и юридической сторонами. Сейчас нужно найти общий подход для решения этой проблемы.

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