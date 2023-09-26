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Пункт пропуску на Одещині тимчасово не працюватиме: як потрапити в Румунію

26 вересня 2023 10:21
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Анна Мурадова
Редактор
Пункт пропуску на Одещині тимчасово не працюватиме: як потрапити в Румунію
Пункт пропуску "Орлівка". Фото: ДПСУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Поромний пункт пропуску, що з’єднує Україну та Румунію, тимчасово не функціонуватиме. Це пов’язано із нічною атакою росіян. 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. 

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"Зараз там відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога. Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки просимо обирати інші шляхи до Румунії", — йдеться в повідомленні. 

Допис ДПСУ. Фото: скриншот 
Допис ДПСУ. Фото: скриншот 

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 16 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Зазначимо, станом на сьогодні, 26 вересня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

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