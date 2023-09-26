Пункт пропуску на Одещині тимчасово не працюватиме: як потрапити в Румунію
Поромний пункт пропуску, що з’єднує Україну та Румунію, тимчасово не функціонуватиме. Це пов’язано із нічною атакою росіян.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Зараз там відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога. Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки просимо обирати інші шляхи до Румунії", — йдеться в повідомленні.
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 16 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Зазначимо, станом на сьогодні, 26 вересня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.