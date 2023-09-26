Пункт пропуску на Одещині тимчасово не працюватиме: як потрапити в Румунію

Пункт пропуску "Орлівка". Фото: ДПСУ

Поромний пункт пропуску, що з’єднує Україну та Румунію, тимчасово не функціонуватиме. Це пов’язано із нічною атакою росіян.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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"Зараз там відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога. Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки просимо обирати інші шляхи до Румунії", — йдеться в повідомленні.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Черги на кордоні з Румунією

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 16 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Зазначимо, станом на сьогодні, 26 вересня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.