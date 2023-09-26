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Пункт пропуска в Одесской области временно не будет работать: как попасть в Румынию

26 сентября 2023 10:21
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Пункт пропуска в Одесской области временно не будет работать: как попасть в Румынию
Пункт пропуска "Орловка". Фото: ГПСУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Паромный пункт пропуска, соединяющий Украину и Румынию, будет временно не функционировать. Это связано с ночной атакой россиян.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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"Сейчас там проходят меры по стабилизации функционирования после ночной атаки врага. Мы сообщим о возобновлении пропускных операций, а пока просим выбирать другие пути в Румынию", — говорится в сообщении.

Сообщение ГНСУ. Фото: скриншот
Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 16 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Отметим, на сегодня, 26 сентября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

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