Атака безпілотників на Одещину: в ОВА розповіли про наслідки

Наслідки обстрілу Одеської області. Фото: t.me/odeskaODA

У ніч проти 26 вересня протягом двох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеську область. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

Про це розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Наслідки обстрілу Одеської області 26 вересня

Кіпер розповів, що через атаку безпілотників сили ППО працювали надзвичайно напружено. Більшість дронів збита, однак в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру.

Наслідки обстрілу Одеської області. Фото: t.me/odeskaODA

"Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, шість фур зайнялися. Вогнеборці вже ліквідували пожежі.

Нагадаємо, попередньої ночі, 25 вересня, російські терористи вдарили по центру Одеси. Вони знищили морвокзал та готель "Одеса".