Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Атака безпілотників на Одещину: в ОВА розповіли про наслідки arrow

Атака безпілотників на Одещину: в ОВА розповіли про наслідки

26 вересня 2023 07:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Атака безпілотників на Одещину: в ОВА розповіли про наслідки
Наслідки обстрілу Одеської області. Фото: t.me/odeskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 26 вересня протягом двох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеську область. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

Про це розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Читайте також:

Наслідки обстрілу Одеської області 26 вересня

Кіпер розповів, що через атаку безпілотників сили ППО працювали надзвичайно напружено. Більшість дронів збита, однак в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру. 

обстріли Одеської області 26 вересня
Наслідки обстрілу Одеської області. Фото: t.me/odeskaODA

"Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили", — йдеться у повідомленні. 

Також відомо, що пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, шість фур зайнялися. Вогнеборці вже ліквідували пожежі.

Нагадаємо, попередньої ночі, 25 вересня, російські терористи вдарили по центру Одеси. Вони знищили морвокзал та готель "Одеса". 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз