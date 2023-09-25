Одеса оговтується після потужних нічних обстрілів

Обстріляний морський вокзал. Фото: Новини.LIVE

Згоріла будівля готелю, обстріляні приміщення морського вокзалу, зруйноване зерносховище та склади приватного підприємства, пошкоджені житлові будинки — такі наслідки нічної ракетної атаки по Одесі. Російські війська атакували регіон 19 ударними безпілотниками Shahed, 12 крилатими ракетами "Калібр" та двома надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс".

Як місто оговтується після потужного обстрілу та яких наслідків зазнала цивільна й критична інфраструктура — дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

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Обстріл Одеси

В ніч на 25 вересня РФ здійснила чергову комбіновану атаку по півдню України. Під час обстрілу ворог застосував ракети різних типів та "Шахеди". Сили ППО збили більшість повітряних цілей, але, на жаль, є влучення у припортову інфраструктуру. Значних пошкоджень зазнав одеський морський вокзал, а також будівля привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує.

Над Одеською областю сили ППО ліквідували усі дрони та дев’ять "Калібрів". На жаль, "Онікси" збити не вдалось.

Готель на морському вокзалі. Фото: Новини.LIVE

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 11 крилатих ракет "Калібр", 19 ударних БпЛА "Шахед-136/131". Ворог застосовував тактику комбінованих маршрутів, максимально заплутуючи систему української ППО, аби виснажити її. Пуски "Шахедів" здійснювалися з південно-східного напрямку (Приморсько — Ахтарськ РФ), "Калібрів" — з малого ракетного корабля та підводного човна з акваторії Чорного моря (райони Феодосія, Новоросійськ), "Оніксів" — із району Севастополя", — зазначила начальниця пресцентру сил охорони та оборони півдня Наталя Гуменюк.

Будівля морського вокзалу. Фото: Новини.LIVE

Удар по зерносховищу та припортовій інфраструктурі

Дві російські ракети "Онікс" влучили в склад, де зберігалося зерно. Під завалами знайшли тіла двох працівників, які після обстрілу перестали виходити на зв’язок. На момент ракетного удару вони перебували у приміщенні складу.

Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі. Пожежу в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, оперативно ліквідували рятувальники. Пошкоджені також будівлі в історичному центрі Одеси, які перебувають під охороною ЮНЕСКО. Всі пошкодження наразі фіксують спеціалісти.

Морський вокзал. Фото: Новини.LIVE

Від вибухової хвилі постраждала також одна цивільна жінка — її поранило уламками. Наразі вона в лікарні, де медики надають їй всю необхідну допомогу.

Морський вокзал. Фото: Новини.LIVE

Чимало дісталося й житловим кварталам, що розташовані за Пересипським мостом. Там під час бойової роботи відбулося падіння уламків ракет. В результаті пошкоджень зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок.

Мешканець пошкодженого будинку. Фото: Новини.LIVE

"Я не встиг нікуди сховатися, бо погано пересуваюся. Ми чули, як у небі лунали вибухи, а вже буквально за декілька секунд підлога у моїй кімнаті була всіяна уламками скла. Ніхто із рідних не постраждав, правда, повністю розбиті всі вікна", — розповідає мешканець вулиці другої Пересипської Олександр Іванович.

Комунальники прибирають уламки скла. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ракетного обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Буквально у кількох метрах від будинку чоловіка уламки ракет впали на виробничий столярський цех. Величезні груди бетону намертво поховали під собою всі станки. Працівники кажуть, завдяки тому, що на момент обвалу цех не працював, вдалося уникнути жертв.

Василь — працівник цеху. Фото: Новини.LIVE

"Тут було звичайне виробниче приміщення, хлопці працювали на столярських станках. Тепер нема нічого. Шкода сил та ресурсів, які були вкладені у це підприємство, але головне, що ніхто не загинув", — розказав працівник цеху Василь.

Столярський цех. Фото: Новини.LIVE

Людям нема де сховатися

Місцеві розказують, що у їхньому мікрорайоні немає захисних споруд, тому їм доводиться кожний обстріл або ж ракетну атаку переживати на власний ризик вдома у чотирьох стінах. Через високі підземні води вони не можуть облаштувати сховище навіть у підвалі, бо його одразу підтоплює водою.

Олександр — мешканець Одеси. Фото: Новини.LIVE

"Мій будинок розташований недалеко від епіцентру падіння уламків ракет. Ми з дружиною чули, як над головою пролітали ракети, типу "сховалися" у коридорі, де нема вікон. На щастя, все уціліло. Та й ми вже звикли до таких звуків, бо неподалік від нас зернові термінали й постійно ворожі ракети туди цілять, але наші хлопці їх збивають", — розказав місцевий мешканець Олександр.

Столярський цех. Фото: Новини.LIVE

Перечекав ракетну атаку у своєму будинку й одесит Сергій. Каже, ховатися нема де, тому нікуди й не бігли. Навіть дітей не будили, попри те, що вибухи майже протягом години лунали.

Сергій — мешканець Одеси. Фото: Новини.LIVE

"Вдома у нас все уціліло. Шкода, що тут такі великі руйнування. Я знаю, що поруч із цим приміщенням виготовляли взуття. Тут немає ніяких військових об’єктів: поруч зернові термінали й столярський цех", — резюмував одесит Сергій.

Зірваний дах. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, прокуратура вже розпочала розслідування нічної атаки за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, перед тим, як люди в Одесі почули вибухи, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски в напрямку Одещини надзвукових протикорабельних ракет "Онікс", крилатих ракет "Калібр" та безпілотників типу Shahed.