Порушення законів війни: прокуратура розслідує обстріл Одеси

Прокуратура документує наслідки нічної атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

У ніч проти 25 вересня збройні сили Російської Федерації здійснили повітряну атаку на Одесу. Окупанти використовували ракети та безпілотні літальні апарати. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Атака призвела до серйозних пошкоджень припортової інфраструктури, зерносховищ, складських приміщень приватних підприємств та кількох приватних будинків у передмісті міста.

Одеський морвокзал та поруч розташований готель зазнали значних руйнувань.

Зруйнований готель в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Інформація про постраждалих наразі уточнюється, проводиться розбір завалів та визначення повного обсягу знищень.

На місцях події працюють прокурори, слідчі Служби безпеки України та правоохоронці, які реєструють новий воєнний злочин, вчинений Російською Федерацією.

Прокурори документують наслідки атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, під ударом опинилась нежитлова висотка, зокрема готель "Одеса". Співвласник готелю Андрій Ставніцер прокоментував нічний обстріл.

Загалом противник спрямував по Одеській області 19 ударних дронів типу Shahed-136/131 та дві надзвукові ракети "Онікс". Також ворог застосовував 12 "Калібрів" зі складними траєкторіями руху різними областями.