Нарушение законов войны: прокуратура расследует обстрел Одессы
В ночь на 25 сентября вооруженные силы Российской Федерации совершили воздушную атаку на Одессу. оккупанты использовали ракеты и беспилотные летательные аппараты. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Последствия обстрела Одессы
Атака привела к серьезным повреждениям припортовой инфраструктуры, зернохранилищ, складских помещений частных предприятий и нескольких частных домов в пригороде города.
Одесский морвокзал и рядом расположенный отель получили значительные разрушения.
Информация о пострадавших уточняется, проводится разбор завалов и определение полного объема уничтожений.
На местах происшествия работают прокуроры, следователи Службы безопасности Украины и правоохранители, регистрирующие новое военное преступление, совершенное Российской Федерацией.
Напомним, под ударом оказалась нежилая высотка, в том числе гостиница "Одесса". Совладелец гостиницы Андрей Ставницер прокомментировал ночной обстрел.
В общей сложности противник направил по Одесской области 19 ударных дронов типа Shahed-136/131 и две сверхзвуковые ракеты "Оникс". Также враг применил 12 "Калибров" со сложными траекториями движения по разным областям.