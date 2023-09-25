Нарушение законов войны: прокуратура расследует обстрел Одессы

Прокуратура документирует последствия ночной атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

В ночь на 25 сентября вооруженные силы Российской Федерации совершили воздушную атаку на Одессу. оккупанты использовали ракеты и беспилотные летательные аппараты. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Атака привела к серьезным повреждениям припортовой инфраструктуры, зернохранилищ, складских помещений частных предприятий и нескольких частных домов в пригороде города.

Одесский морвокзал и рядом расположенный отель получили значительные разрушения.

Разрушенная гостиница в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Информация о пострадавших уточняется, проводится разбор завалов и определение полного объема уничтожений.

На местах происшествия работают прокуроры, следователи Службы безопасности Украины и правоохранители, регистрирующие новое военное преступление, совершенное Российской Федерацией.

Прокуроры документируют последствия атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, под ударом оказалась нежилая высотка, в том числе гостиница "Одесса". Совладелец гостиницы Андрей Ставницер прокомментировал ночной обстрел.

В общей сложности противник направил по Одесской области 19 ударных дронов типа Shahed-136/131 и две сверхзвуковые ракеты "Оникс". Также враг применил 12 "Калибров" со сложными траекториями движения по разным областям.