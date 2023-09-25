Одесса приходит в себя после мощных ночных обстрелов

Обстрелян морской вокзал. Фото: Новини.LIVE

Сгоревшее здание отеля, обстрелянные помещения морского вокзала, разрушенное зернохранилище и склады частного предприятия, поврежденные жилые дома — таковы последствия ночной ракетной атаки по Одессе. Российские войска атаковали регион 19 ударными беспилотниками Shahed, 12 крылатыми ракетами "Калибр" и двумя сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс".

Как город приходит в себя после мощного обстрела и какие последствия понесла гражданская и критическая инфраструктура — узнавали журналисты Новини.LIVE.

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Обстрел Одессы

В ночь на 25 сентября РФ совершила очередную комбинированную атаку по югу Украины. Во время обстрела враг пустил в действие ракеты разных типов и "Шахеды". Силы ПВО сбили большинство воздушных целей, но, к сожалению, есть попадание в припортовую инфраструктуру. Значительные повреждения получил одесский морской вокзал, а также здание привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует.

Над Одесской областью силы ПВО ликвидировали все дроны и девять "Калибров". К сожалению, "Ониксы" сбить не удалось.

Отель на морском вокзале. Фото: Новини.LIVE

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других подразделений Сил обороны Украины уничтожено 11 крылатых ракет "Калибр", 19 ударных БпЛА "Шахед-136/131". Враг применял тактику комбинированных маршрутов, максимально запутывая систему, чтобы истощить ее. Пуски "Шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления (Приморско — Ахтарск РФ), "Калибров" — с малого ракетного корабля и подводной лодки из акватории Черного моря (районы Феодосия, Новороссийск), "Ониксов" — из района Севастополя", — отметила начальник пресс-центра сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк.

Здание морского вокзала. Фото: Новини.LIVE

Удар по зернохранилищу и припортовой инфраструктуре

Две российские ракеты "Оникс" попали в склад, где хранилось зерно. Под завалами обнаружили тела двух работников, которые после обстрела перестали выходить на связь. К моменту ракетного удара они находились в помещении склада.

Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе. Пожар в здании привокзальной гостиницы, уже несколько лет не функционирующей, оперативно ликвидировали спасатели. Повреждены также здания в историческом центре Одессы, охраняемые ЮНЕСКО. Все повреждения фиксируют специалисты.

Морской вокзал. Фото: Новини.LIVE

От взрывной волны пострадала также одна гражданская — ее ранило обломками. Сейчас она находится в больнице, где медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Морской вокзал. Фото: Новини.LIVE

Немало досталось и жилым кварталам, находящимся за Пересыпским мостом. Там во время боевой работы произошло падение обломков ракет. В результате повреждения получили складские здания одного из предприятий и частный дом.

Житель поврежденного дома. Фото: Новини.LIVE

"Я не успел никуда спрятаться, потому что плохо передвигаюсь. Мы слышали, как в небе раздавались взрывы, а уже буквально через несколько секунд пол в моей комнате был усеян обломками стекла. Никто из родных не пострадал, правда полностью разбиты все окна", — рассказывает житель улицы второй Пересыпской Александр Иванович.

Коммунальщики убирают обломки стекла. Фото: Новини.LIVE

Последствия ракетных обстрелов. Фото: Новини.LIVE

Буквально в нескольких метрах от дома мужчины обломки ракет упали на производственный столярный цех. Огромная груда бетона намертво похоронила под собой все станки. Работники говорят, благодаря тому, что на момент обрушения цех не работал, удалось избежать жертв.

Василий — работник цеха. Фото: Новини.LIVE

"Здесь было обычное производственное помещение, ребята работали на столярных станках. Теперь нет ничего. Жаль сил и ресурсов, которые были вложены в это предприятие, но главное, что никто не погиб", — рассказал работник цеха Василий.

Разрушенный столярный цех. Фото: Новини.LIVE

Людям нет где спрятаться

Местные рассказывают, что в их микрорайоне нет защитных сооружений, поэтому им приходится каждый обстрел или ракетную атаку переживать на собственный риск дома в четырех стенах. Из-за высоких подземных вод они не могут обустроить убежище даже в подвале, потому что его сразу подтапливает водой.

Александр — житель Одессы. Фото: Новини.LIVE

"Мой дом находится недалеко от эпицентра падения обломков ракет. Мы с женой слышали, как над головой пролетали ракеты, типа "спрятались" в коридоре, где нет окон. К счастью, все уцелело. Да и мы уже привыкли к таким звукам, потому что неподалеку от нас зерновые терминалы и постоянно вражеские ракеты туда целятся, но наши ребята их сбивают", — рассказал местный житель Александр.

Разрушенный столярский цех. Фото: Новини.LIVE

Переждал ракетную атаку в своем доме и одессит Сергей. Говорит, прятаться негде, потому никуда и не бежали. Даже детей не будили, несмотря на то, что сильные взрывы почти в течение часа раздавались.

Сергей — житель Одессы. Фото: Новини.LIVE

"Дома у нас все уцелело. Жаль, что здесь такие большие разрушения. Я знаю, что рядом с этим помещением изготовляли обувь. Здесь нет никаких военных объектов: рядом зерновые терминалы и столярный цех", — резюмировал Сергей.

Сорванная крыша. Фото: Новини.LIVE

Отметим, прокуратура уже приступила к расследованию ночной атаки по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, перед тем, как люди в Одессе услышали взрывы, Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках в направлении Одесчины сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс", крылатых ракет "Калибр" и беспилотников типа Shahed.