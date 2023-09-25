Морські ворота міста: цікаві факти про знищений морвокзал та готель «Одеса»

Морвокзал Одеси після обстрілу Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Морвокзал до війни був не лише місцем, куди заходили лайнери з туристами, а й свого роду візитною карткою Одеси. Там любили гуляти одесити та гості міста. У літню пору просто на свіжому повітрі під морський бриз проводилися концерти, а взимку в концертно-виставковому комплексі давалися новорічні вистави, проводилися виставки та виступали артисти. Що ж до готелю "Одеса", то він мало кому подобався, але, можна сказати, з ним змирилися. І ось зараз від звичного образу морських воріт можна сказати нічого не залишилося.

Як будувався морвокзал і чому готель так і не запрацював на повну потужність, розбиралися журналісти Новини.LIVE.

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Історія одеського морвокзалу

Ні для кого не секрет, що Одеський морський торговельний порт будувався і розширювався одночасно з містом, тому їхня історія так тісно переплетена між собою. Без порту Південна пальміра була б іншою. При цьому спочатку морського вокзалу як такого в Одесі не було. Пасажирські судна швартувалися до Військового молу. Де й розташовувалась непомітна двоповерхова будівля, де можна було до 1968 року купити квитки або ж дочекатися свого судна. Потрапити до кас можна було з вулиці Приморської праворуч від Військового узвозу — через портові ворота та залізничні колії.

Одеський порт до будівництва морвокзалу. Фото: google

Вже після Другої світової війни, коли пішло зростання пасажиропотоку, виникла необхідність будівництва в Одеському порту морвокзалу. Перші проєкти на Новому молу з'явилися на початку 50-х років. За своєю архітектурою це були класичні ампірні будівлі, оточені колонадами, портиками та увінчані високим шпилем. Проте реалізації почали не відразу. З приходом до влади Хрущова проєкт був переглянутий. Змінився не тільки зовнішній вигляд, а й місце розташування. Його пересунули у середину Нового молу і зробили "кубічним", у дусі конструктивізму і функціоналізму, але при цьому зберегли характерні для ампіру колони.

Проєкт морвокзалу в Одесі 1952 року. Фото: google

Пізніше проєкт ще кілька разів переглядався, і лише до 1960 року архітектори В.П. Головін та В.К. Кремляків запропонували звести величезну будівлю, що імітує стрімкі обводи пасажирського лайнера. До якої ми всі звикли.

Будівництво одеського морвокзалу. Фото: google

При будівництві використовувалися залізобетон та скло. Масивну споруду будували без фундаменту — її встановили на потужні дерев'яні палі, які "увігнали" у морське дно. Крім цього, на 70 метрів було подовжено Новий мол. Морвокзал ввели в експлуатацію через 8 років після захисту проєкту. Після будівництва морського вокзалу Новий мол одночасно приймав і пасажирські, і вантажні судна. Для зручного переходу пасажирів на борт лайнерів були пересувні трапи-мости. У 1994 році будівля була відремонтована, в процесі робіт прибрали більшу частину первісних інтер'єрів, їх замінили на більш сучасне оздоблення. Замість складів на підземному рівні влаштували величезний концертно-виставковий зал, розширили внутрішні приміщення морвокзалу та влаштували яхт-клуб.

Готель "Одеса"

З метою збільшення привабливості туристичної Одеси у 90-х роках приймається рішення збудувати на Новому молі сучасний зручний готель. Вон мав стати однією з головних складових у ланцюжку розширення круїзного бізнесу. Передбачалося, що в місто не лише заходитимуть туристичні судна, а й круїзи складуть таким чином, що відправною точкою стане перлина біля моря. Будівництво майбутнього готелю відбувалося шаленими темпами, та в найкоротший термін він був зданий.

Новий готель "Одеса". Фото: google

Площа нового комплексу — 26 000 кв. м, 158 комфортабельних номерів. Також у будівлі були передбачені конференц-зали, кімнати для переговорів, бізнес-центр, банкетний зал, ресторани, бари. 1500 квадратних метрів займали басейн та лазні, фітнес-зал, масажні кабінети, солярій. На будівництво було витрачено колосальну на той час суму — 24,7 мільйона доларів. Власником став Одеський порт. Першого квітня 2001 року готель "Одеса" відчинив свої двері. Новому комплексу одразу присвоїли п'ять зірок, а на його фасаді гордо красувалася вивіска Kempinski.

Готель "Одеса" починає руйнуватися. Фото: google

Ось тільки виявилося що якість робіт при будівництві залишало бажати кращого. Внаслідок цього Kempinski Hotels вирішив достроково розірвати договір через дев'ять місяців після відкриття готелю. Прибрали й одну зірку з готелю, так з п'ятизіркового він став чотиризірковим. Варто зазначити, що одеситам нова будівля, яка зіпсувала краєвид на море з Потьомкінських сходів, відразу не сподобалася, її між собою почали називати "бетонним монстром".

Вид на морвокзал з Потьомкінських сходів. Фото: google

З моменту виходу міжнародної мережі на готелі ще 4 роки висіла назва Kempinski, нові власники не поспішали її знімати. У 2005 році, після погроз офіційної мережі подати позов до суду вивіску все ж таки демонтували. Готель пропрацював лише 10 років, у вересні 2011 року Вищий господарський суд скасував рішення про передачу Одеським морським торговим портом готелю "Одеса" у користування третім особам та повернув його в управління державою. Тоді ж готель і був закритий на підставі відсутності прибутку.

Готель "Одеса", вид зверху. Фото: google

З 2015 року ходили чутки про можливий перезапуск готелю, але справа так і не зрушила з мертвої точки. Інвестори не знайшли, а будівля зі скла та бетону повільно розвалювалася. І ось зараз вона стала ще одним безмовним нагадуванням нам про "русский мир".

Вхід до готелю "Одеса" після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Готель "Одеса" після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо — співвласник готелю "Одеса" Андрій Ставніцер у себе на сторінці в Facebook прокоментував нічний обстріл.