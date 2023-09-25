Морські ворота міста: цікаві факти про знищений морвокзал та готель «Одеса»

Морські ворота міста: морвокзал та готель «Одеса». Що саме знищили росіяни
Морвокзал до війни був не лише місцем, куди заходили лайнери з туристами, а й свого роду візитною карткою Одеси. Там любили гуляти одесити та гості міста. У літню пору просто на свіжому повітрі під морський бриз проводилися концерти, а взимку в концертно-виставковому комплексі давалися новорічні вистави, проводилися виставки та виступали артисти. Що ж до готелю "Одеса", то він мало кому подобався, але, можна сказати, з ним змирилися. І ось зараз від звичного образу морських воріт можна сказати нічого не залишилося.
Як будувався морвокзал і чому готель так і не запрацював на повну потужність, розбиралися журналісти Новини.LIVE.
Історія одеського морвокзалу
Ні для кого не секрет, що Одеський морський торговельний порт будувався і розширювався одночасно з містом, тому їхня історія так тісно переплетена між собою. Без порту Південна пальміра була б іншою. При цьому спочатку морського вокзалу як такого в Одесі не було. Пасажирські судна швартувалися до Військового молу. Де й розташовувалась непомітна двоповерхова будівля, де можна було до 1968 року купити квитки або ж дочекатися свого судна. Потрапити до кас можна було з вулиці Приморської праворуч від Військового узвозу — через портові ворота та залізничні колії.
Вже після Другої світової війни, коли пішло зростання пасажиропотоку, виникла необхідність будівництва в Одеському порту морвокзалу. Перші проєкти на Новому молу з'явилися на початку 50-х років. За своєю архітектурою це були класичні ампірні будівлі, оточені колонадами, портиками та увінчані високим шпилем. Проте реалізації почали не відразу. З приходом до влади Хрущова проєкт був переглянутий. Змінився не тільки зовнішній вигляд, а й місце розташування. Його пересунули у середину Нового молу і зробили "кубічним", у дусі конструктивізму і функціоналізму, але при цьому зберегли характерні для ампіру колони.
Пізніше проєкт ще кілька разів переглядався, і лише до 1960 року архітектори В.П. Головін та В.К. Кремляків запропонували звести величезну будівлю, що імітує стрімкі обводи пасажирського лайнера. До якої ми всі звикли.
При будівництві використовувалися залізобетон та скло. Масивну споруду будували без фундаменту — її встановили на потужні дерев'яні палі, які "увігнали" у морське дно. Крім цього, на 70 метрів було подовжено Новий мол. Морвокзал ввели в експлуатацію через 8 років після захисту проєкту. Після будівництва морського вокзалу Новий мол одночасно приймав і пасажирські, і вантажні судна. Для зручного переходу пасажирів на борт лайнерів були пересувні трапи-мости. У 1994 році будівля була відремонтована, в процесі робіт прибрали більшу частину первісних інтер'єрів, їх замінили на більш сучасне оздоблення. Замість складів на підземному рівні влаштували величезний концертно-виставковий зал, розширили внутрішні приміщення морвокзалу та влаштували яхт-клуб.
Готель "Одеса"
З метою збільшення привабливості туристичної Одеси у 90-х роках приймається рішення збудувати на Новому молі сучасний зручний готель. Вон мав стати однією з головних складових у ланцюжку розширення круїзного бізнесу. Передбачалося, що в місто не лише заходитимуть туристичні судна, а й круїзи складуть таким чином, що відправною точкою стане перлина біля моря. Будівництво майбутнього готелю відбувалося шаленими темпами, та в найкоротший термін він був зданий.
Площа нового комплексу — 26 000 кв. м, 158 комфортабельних номерів. Також у будівлі були передбачені конференц-зали, кімнати для переговорів, бізнес-центр, банкетний зал, ресторани, бари. 1500 квадратних метрів займали басейн та лазні, фітнес-зал, масажні кабінети, солярій. На будівництво було витрачено колосальну на той час суму — 24,7 мільйона доларів. Власником став Одеський порт. Першого квітня 2001 року готель "Одеса" відчинив свої двері. Новому комплексу одразу присвоїли п'ять зірок, а на його фасаді гордо красувалася вивіска Kempinski.
Ось тільки виявилося що якість робіт при будівництві залишало бажати кращого. Внаслідок цього Kempinski Hotels вирішив достроково розірвати договір через дев'ять місяців після відкриття готелю. Прибрали й одну зірку з готелю, так з п'ятизіркового він став чотиризірковим. Варто зазначити, що одеситам нова будівля, яка зіпсувала краєвид на море з Потьомкінських сходів, відразу не сподобалася, її між собою почали називати "бетонним монстром".
З моменту виходу міжнародної мережі на готелі ще 4 роки висіла назва Kempinski, нові власники не поспішали її знімати. У 2005 році, після погроз офіційної мережі подати позов до суду вивіску все ж таки демонтували. Готель пропрацював лише 10 років, у вересні 2011 року Вищий господарський суд скасував рішення про передачу Одеським морським торговим портом готелю "Одеса" у користування третім особам та повернув його в управління державою. Тоді ж готель і був закритий на підставі відсутності прибутку.
З 2015 року ходили чутки про можливий перезапуск готелю, але справа так і не зрушила з мертвої точки. Інвестори не знайшли, а будівля зі скла та бетону повільно розвалювалася. І ось зараз вона стала ще одним безмовним нагадуванням нам про "русский мир".
Нагадаємо — співвласник готелю "Одеса" Андрій Ставніцер у себе на сторінці в Facebook прокоментував нічний обстріл.