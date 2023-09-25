Морские ворота города: интересные факты об уничтоженном морвокзале и гостинице «Одесса»

Морвокзал Одессы после обстрела Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Морвокзал до войны был не только местом, куда заходили лайнеры с туристами, но и своего рода визитной карточкой Одессы. Там любили гулять одесситы и гости города. В летнее время прямо на свежем воздухе под морской бриз проводились концерты, а зимой в концертно-выставочном комплексе давались новогодние представления, проводились выставки и выступали артисты. Что же касается гостиницы "Одесса", то она мало кому нравилась, но с этим смирились. И вот сейчас от привычного образа морских ворот можно сказать ничего не осталось.

Как строился морвокзал и почему гостиница так и не заработала на полную мощность, разбирались журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

История одесского морвокзала

Ни для кого не секрет, что Одесский морской торговый порт строился и расширялся одновременно с городом, поэтому их история так тесно переплетена между собой. Без порта Южная пальмира была бы другой. При этом поначалу морского вокзала как такового в Одессе не было. Пассажирские суда швартовались к Военному молу. Где и находилось незаметное двухэтажное здание, где можно было до 1968 года купить билеты или дождаться своего судна. Попасть в кассы можно было с улицы Приморской справа от Военного спуска, через портовые ворота и железнодорожные пути.

Одесский порт до строительства морвокзала. Фото: google

Уже после второй мировой войны, когда пошел рост пассажиропотока, возникла необходимость строительства в Одесском порту морвокзала. Первые проекты на Новом моле появились в начале 50-х годов. По своей архитектуре это были классические ампирные постройки, окруженные колоннадами, портиками и увенчанные высоким шпилем. Однако реализацию начали не сразу. С приходом к власти Хрущева проект был пересмотрен. Изменился не только внешний вид, но и месторасположение, его передвинули в середину Нового мола и сделали "кубическим", в духе конструктивизма и функционализма, но при этом сохранили характерные для ампира колонны.

Проект морвокзала в Одессе в 1952 году. Фото: google

Позже проект еще несколько раз пересматривался, и только к 1960 году архитекторы В.П. Головин и В.К. Кремляков предложили построить огромное здание, имитирующее стремительные обводы пассажирского лайнера. К которому мы все привыкли.

Строительство одесского морвокзала. Фото: google

При строительстве использовались железобетон и стекло. Массивное сооружение строили без фундамента — его установили на мощные деревянные сваи, которые "вогнали" в морское дно. Кроме этого, на 70 метров был продлен Новый мол. Морвокзал был введен в эксплуатацию через 8 лет после защиты проекта. По окончании строительства морского вокзала Новый мол, одновременно принимал и пассажирские, и грузовые суда. Для удобного перехода пассажиров на борт лайнеров были передвижные трапы-мосты. В 1994 году здание было отремонтировано, в процессе работ убрали большую часть первоначальных интерьеров, их заменили на более современную отделку. Вместо складов на подземном уровне устроили огромный концертно-выставочный зал, расширили внутренние помещения морвокзала и устроили яхт-клуб.

Гостиница "Одесса"

С целью увеличения привлекательности туристической Одессы в 90-х годах принимается решение построить на Новом моле современную удобную гостиницу. Она должна была стать одной из главных составляющих в цепочке расширения круизного бизнеса. Предполагалось, что в город не только будут заходить туристические суда, но и круизы составят таким образом, что отправной точкой станет жемчужина у моря. Строительство будущего отеля шло безумными темпами, и в кратчайшие сроки он был сдан.

Новый отель "Одесса". Фото: google

Площадь нового комплекса — 26 000 кв. м, 158 комфортабельных номеров. Также в здании предусмотрены конференц-залы, комнаты для переговоров, бизнес-центр, банкетный зал, рестораны, бары. 1500 квадратных метров занимали бассейн и бани, фитнес-зал, массажные кабинеты, солярий. На строительство было потрачено колоссальную в то время сумму — 24,7 миллиона долларов. Владельцем стал Одесский порт. Первого апреля 2001 года гостиница "Одесса" открыла свои двери. Новому комплексу сразу присвоили пять звезд, а на его фасаде гордо красовалась вывеска Kempinski.

Гостиница "Одесса" начинает рушиться. Фото: google

Вот только оказалось, что качество работ при строительстве оставляло желать лучшего. В результате Kempinski Hotels решил досрочно расторгнуть договор через девять месяцев после открытия гостиницы. Убрали и одну звезду из гостиницы, так из пятизвездной она стала четырехзвездной. Стоит отметить, что одесситам новое здание, которое испортило вид на море с Потемкинской лестницы, сразу не понравилось, его между собой стали называть "бетонным монстром".

Вид на морвокзал с Потемкинской лестницы. Фото: google

С момента выхода международной сети на отеле еще 4 года весело название Kempinski, новые владельцы не спешили его снимать. В 2005 году, после угроз официальной сети подать иск в суд, вывеску все же демонтировали. Гостиница проработала всего 10 лет, в сентябре 2011 года Высший хозяйственный суд отменил решение о передаче Одесским морским торговым портом гостиницы "Одесса" в пользование третьим лицам и вернул его в управление государством. Тогда же гостиница и была закрыта на основании отсутствия прибыли.

Отель "Одесса", вид сверху. Фото: google

С 2015 года ходили слухи о возможном перезапуске отеля, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Инвестора не нашли, а здание из стекла и бетона медленно разваливалось. И вот сейчас оно стало еще одним безмолвным напоминанием нам о "русском мире".

Вход в гостиницу "Одесса" после обстрела. Фото: Новини.LIVE

Отель "Одесса" после обстрела. Фото: Новини.LIVE

Напомним, совладелец гостиницы "Одесса" Андрей Ставницер у себя на странице в Facebook прокомментировал ночной обстрел.