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Атака беспилотников на Одесскую область: в ОВА рассказали о последствиях

26 сентября 2023 07:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Атака беспилотников на Одесскую область: в ОВА рассказали о последствиях
Последствия обстрелов Одесской области. Фото: t.me/odeskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 26 сентября в течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. В результате обстрелов пострадали два человека.

Об этом рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Кипер рассказал, что из-за атаки беспилотников силы ПВО работали чрезвычайно напряженно. Большинство дронов сбито, однако в Измаильском районе произошло попадание в припортовую инфраструктуру.

обстрелы Одесской области 26 сентября
Последствия обстрелов Одесской области. Фото: t.me/odeskaODA

"Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго с тяжелой травмой руки госпитализировали", говорится в сообщении.

Также известно, что повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, шесть фур загорелись. Пожарные уже ликвидировали пожары.

Напомним, предыдущей ночью, 25 сентября, российские террористы ударили по центру Одессы. Они уничтожили морвокзал и гостиницу "Одесса".

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