Атака беспилотников на Одесскую область: в ОВА рассказали о последствиях

Последствия обстрелов Одесской области. Фото: t.me/odeskaODA

В ночь на 26 сентября в течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. В результате обстрелов пострадали два человека.

Об этом рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Последствия обстрелов Одесской области 26 сентября

Кипер рассказал, что из-за атаки беспилотников силы ПВО работали чрезвычайно напряженно. Большинство дронов сбито, однако в Измаильском районе произошло попадание в припортовую инфраструктуру.

Последствия обстрелов Одесской области. Фото: t.me/odeskaODA

"Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго с тяжелой травмой руки госпитализировали", — говорится в сообщении.

Также известно, что повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, шесть фур загорелись. Пожарные уже ликвидировали пожары.

Напомним, предыдущей ночью, 25 сентября, российские террористы ударили по центру Одессы. Они уничтожили морвокзал и гостиницу "Одесса".