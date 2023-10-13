Що чекає ухилянтів при поверненні в Україну

Затримання ухилянтів. Фото: Державна прикордонна служба України

Очільник МВС України Ігор Клименко заявив, що ухилянти при поверненні в Україну будуть покарані. Він також зазначив, що у цьому питанні має бути золота середина між моральною та юридичною сторонами. Зараз же потрібно знайти спільний підхід для вирішення цієї проблеми.

Журналісти Новини.LIVE запитали думку одеситів, яке покарання має бути для ухилянтів, а також дізналися у юриста, що з цього приводу каже закон.

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Одесити про ухилянтів

Щотижня прикордонники затримують військовозобов'язаних чоловіків під час спроби незаконно перетнути кордон. За виїзд з України деякі готові заплатити від 4 до 10 тисяч доларів — головна мета, аби досягти Європи та осісти там на час війни. Одеситка Ірина вважає, що раз їдуть і кидають свою країну в скрутну годину, то шлях назад їм має бути закритий.

"Я вважаю так, що ми живемо в Україні. Це наша земля. Ті, які виїхали, нехай більше сюди не повертаються. Чому мають гинути хлопці і чому метері мають ховати своїх дітей. А хтось поїхав і пройде час вони приїдуть сюди. Хто ви? Ви ніхто тут. Вони кинули тих чоловіків, які гинуть тут. Це неправильно", — зі сльозами на очах говорить одеситка Ірина.

Чому хлопці мають гинути — Ірина. Фото: Новини.LIVE

Переселенка з Херсона Оксана, яка нині мешкає в Одесі, має іншу думку. Жінка акцентує, що нашим бійцям потрібно відпочити, тому ухилянтів слід повертати для війни в Україні.

"Думаю, що їх потрібно повертати. Потрібно ж комусь захищати нашу Батьківщину. Якщо не вони, то хто. Якщо не повернеться, то в будь-якому випадку має бути покарання або штраф, або забирати паспорт. Потрібно щось робити", — розповідає Оксана.

Покарання або штраф — жителька Одеси Оксана. Фото: Новини.LIVE

Однак, як показало опитування, чоловіча частина населення належить до тих, хто втік від війни, більш лояльна, ніж жінки. За їхніми словами кожен у праві робити що вважатиме за потрібне, а борг Батьківщині це другорядне.

"Я думаю, це бажання кожного громадянина. Я думаю, що вони вільні. За що карати? Ми ж не раби. Якщо буде якесь покарання, тоді я не знаю. Ми точно раби", — ділиться своїми думками одесит Іван.

Одесит Іван про ухилянтів. Фото: Новини.LIVE

"Проводити розʼяснювальні бесіди. Потрібно викликати більше патріотичні почуття та любов до своєї країни. Карати? Не знаю. Кожен же обирає сам, що йому робити в цьому житті", — висловлюється Дмитро.

Кожен обирає сам, що йому робити — Дмитро. Фото: Новини.LIVE

Одесит Влад вважає, що тікати з країни, коли війна не зовсім правильно, тим більше, якщо потім після перемоги всі повернуться і знову захочуть жити у мирній Україні. Та молодий чоловік залишився в Одесі і говорить, що якщо його призвуть, то візьме зброю до рук.

"Покарання не знаю. Нехай йдуть на військову службу. Хоча б так. Мені прикро, що вони поїхали. Це неправильний вибір. Таке життя, хтось виїхав, а хтось ні. Я не хотів в принципі виїзджати. Якщо доведеться йти захищати свою країну, то я піду. Хтось, мабуть, не хотів захищати й швидко виїхав", — зізнається Влад.

Одесит Влад про готовність йти воювати. Фото: Новини.LIVE

У звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з початку повномасштабного вторгнення в країну понад 100 тис. чоловікам дозволили виїзд з України. Так, одеситка Наталія, яка під час війни виїхала до Мюнхена, зізнається, що за кордоном багато чоловіків, які також роблять все задля перемоги.

"Вони за кордоном теж допомагають Україні. Я знаю таких людей, які допомогають ЗСУ. І не маленькі кошти по 4 тис. € відсилають. І 2 машини знаю один відправив на потреби ЗСУ. Збираються на підтримку і вимагають від влади, щоб допомагали. Вони теж роблять справу. Але у когось є страх. Але, повірте, всі допомагають. Збираються на площах, вимагають", — каже одеситка Наталія.

Чоловіки за кордоном теж допомагають — Наталія. Фото: Новини.LIVE

Втім, держава планує та вивчає можливі методи для масштабної екстрадиції усіх українців, які незаконно втекли за кордон під час війни.

Думка юриста

За законодавством України виїзд із країни військовозобов'язаним, які не мають на це права за підробленими документами, класифікується як незаконне перетинання кордону. Як покарання може бути застосована або адміністративна чи кримінальна відповідальність. Все залежить від кожного конкретного випадку. Адвокат Вікторія Нестеренко запевняє, якщо в ухилянтів зараз будуть щирі наміри повернуться і стати на захист країни, то великих проблем виникнути неповинно.

"Якщо повернуться, то сплатять, по-перше, штраф. Стануть на військовий облік, то в принципі не бачу нічого страшного. Аби було бажання захищати Україну. Є й кримінальна відповідальність. Вона передбачає декілька порушень", — стверджує адвокат.

Адвокат Вікторія Нестеренко. Фото: Новини.LIVE

Так, згідно із законом за незаконний перетин кордону, тобто проходження кордону поза пунктами пропуску (через ліс, річку тощо), переодягнувшись у жінку та з чужим паспортом, у багажнику авто тощо, загрожуватиме штраф у розмірі від 3 400 до 8 500 гривень або адміністративний арешт на строк до 15 днів. Якщо ж виїжджали з України за підробленими документами, то це вже каратиметься штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

"Справа в тому, що важливо розуміти в якому році особа повернеться. Скільки часу пройде і залежить від інших факторів, які вже будуть впливати на це. Якщо був нелегальний виїзд, то це потрібно встановити вироком суду. Також спочатку треба встановити, що квиток або документи були підробні. І особи за цим квитком виїхали", — розповідає Вікторія Нестеренко.

Спочатку треба довести, що документи підробні — адвокат. Фото: Новини.LIVE

Варто наголосити, що кримінальна відповідальність також передбачена для тих чоловіків, які отримали повістку та вирішили замість появи в ТЦК втекти за кордон. За законодавством України таким ухилянтам загрожує від трьох до пʼяти років ув’язнення.

Ухилянтам загрожує від 3 до 5 років ув’язнення. Фото: Новини.LIVE

Однак зараз все частіше порушується питання щодо посилення заходів покарання для військовозобов'язаних, які залишили країну. Пропонувалося, зокрема, таких людей позбавляти громадянства. Проте на сьогодні зміни до законодавчої бази України не вносилися.