Что ждет уклоняющихся при возвращении в Украину

Задержание уклонистов. Фото: Государственная пограничная служба Украины

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что уклонисты при возвращении в Украину будут наказаны. Он также отметил, что в этом вопросе должна быть золотая середина между моральной и юридической сторонами. Сейчас нужно найти общий подход для решения этой проблемы.

Журналисты Новини.LIVE спросили мнение одесситов, какое наказание должно быть уклонистам, а также узнали у юриста, что по этому поводу говорит закон.

Читайте также:

Одесситы об уклонистах

Еженедельно пограничники задерживают военнообязанных мужчин при попытке незаконно пересечь границу. За выезд из Украины некоторые готовы заплатить от 4 до 10 тысяч долларов — главная цель, чтобы достичь Европы и осесть там на время войны. Одесситка Ирина считает, что раз едут и бросают свою страну в трудное время, то путь назад им должен быть закрыт.

"Я считаю так, что мы живем в Украине. Это наша земля. Те, кто выехали, пусть больше сюда не возвращаются. Почему должны погибать ребята и почему матери должны хоронить своих детей. А кто-то уехал и через время они приедут сюда. Кто вы? Вы никто здесь. Они бросили тех мужчин, которые погибают здесь. Это неправильно", — со слезами на глазах говорит одесситка Ирина.

Почему ребята должны погибать — Ирина. Фото: Новини.LIVE

У переселенки из Херсона Оксаны, которая сейчас проживает в Одессе, другое мнение. Женщина акцентирует внимание, что нашим бойцам нужно отдохнуть, поэтому уклонистов следует возвращать для войны в Украине.

"Думаю, что их нужно возвращать. Надо же кому-то защищать нашу Родину. Если не они, то кто. Если не вернется, то в любом случае должно быть наказание или штраф, или забирать паспорт. Нужно что-то делать", — рассказывает Оксана.

Наказание или штраф — жительница Одессы Оксана. Фото: Новини.LIVE

Однако, как показал опрос, мужская часть населения относится к бежавшим от войны более лояльно, чем женщины. По их словам, каждый в праве делать что сочтет нужным, а долг Родине это второстепенное.

"Я думаю, это желание каждого гражданина. Я думаю, что они свободны. За что наказывать? Мы же не рабы. Если будет какое-то наказание, тогда я не знаю. Мы точно рабы", — делится своими мыслями одессит Иван.

Одессит Иван об уклонистах. Фото: Новини.LIVE

"Проводить разъяснительные беседы. Нужно вызвать больше патриотических чувств и любви к своей стране. Наказывать? Не знаю. Каждый же выбирает сам, что ему делать в этой жизни", — говорит Дмитрий.

Каждый выбирает сам, что ему делать — Дмитрий. Фото: Новини.LIVE

Одессит Влад считает, что бежать из страны, когда война не совсем правильно, тем более если потом после победы все вернуться и снова захотят жить в мирной Украине. Молодой человек остался в Одессе и говорит, что если призовут, то возьмет оружие в руки.

"Наказание не знаю. Пусть идут на военную службу. Хотя бы так. Мне досадно, что они уехали. Это неправильный выбор. Такая жизнь, кто-то уехал, а кто-то нет. Я не хотел в принципе выезжать. Если придется идти защищать свою страну, то я уйду. Кто-то, видимо, не хотел защищать и быстро уехал", — признается Влад.

Одессит Влад о готовности идти воевать. Фото: Новини.LIVE

В отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины с начала полномасштабного вторжения в страну более 100 тыс. мужчинам разрешили выезд из Украины. Так, одесситка Наталья, которая во время войны выехала в Мюнхен, признается, что за границей много мужчин, которые также делают все ради победы.

"Они за границей тоже помогают Украине. Я знаю таких людей, которые помогают ВСУ. И не маленькие средства по 4 тыс. евро отсылают. И 2 машины знаю один отправил на нужды ВСУ. Собираются на поддержку и требуют от власти, чтобы помогали. Они тоже делают дело. Но у кого-то есть страх. Но, поверьте, все помогают. Собираются на площадях, требуют", — говорит одесситка Наталья.

Мужчины за границей тоже помогают — Наталья. Фото: Новини.LIVE

Впрочем, государство планирует и изучает возможные методы для масштабной экстрадиции всех украинцев, незаконно сбежавших за границу во время войны.

Мнение юриста

По законодательству Украины выезд из страны военнообязанным, не имеющим на это права по поддельным документам, классифицируется как незаконное пересечение границы. В качестве наказания применима либо административная, либо уголовная ответственность. Все зависит от каждого конкретного случая. Адвокат Виктория Нестеренко уверяет, если у уклонистов сейчас будут искренние намерения вернутся и встать на защиту страны, то больших проблем возникнуть не должно.

"Если вернутся, то уплатят, во-первых, штраф. Станут на военный учет, то в принципе не вижу ничего страшного. Чтобы было желание защищать Украину. Есть и уголовная ответственность. Она предусматривает несколько нарушений", — утверждает адвокат.

Адвокат Виктория Нестеренко. Фото: Новини.LIVE

Так, согласно закону за незаконное пересечение границы, то есть прохождение границы вне пунктов пропуска (через лес, реку и т.п.), переодевшись в женщину и с чужим паспортом, в багажнике авто и т.п., будет грозить штраф в размере от 3 400 до 8 500 гривен или административный арест на срок до 15 дней. Если же выезжали из Украины по поддельным документам, то это будет наказываться штрафом до одной тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

"Дело в том, что важно понимать в каком году человек вернется. Сколько времени пройдет и зависит от других факторов, которые уже будут влиять на это. Если был нелегальный выезд, то это нужно установить приговором суда. Также сначала нужно установить, что билет или документы были поддельные. И человек по этим билетам уехал", — рассказывает Виктория Нестеренко.

Сначала нужно доказать, что документы поддельные — адвокат. Фото: Новини.LIVE

Следует отметить, что уголовная ответственность также предусмотрена для тех мужчин, которые получили повестку и решили вместо появления в ТЦК бежать за границу. По законодательству Украины, таким уклонистам грозит от трех до пяти лет заключения.

Уклонистам грозит от 3 до 5 лет заключения. Фото: Новини.LIVE

Однако сейчас все чаще поднимается вопрос об усилении мер наказания для тех военнообязанных, которые покинули страну. Предлагалось, в частности, таких людей лишать гражданства. Но на сегодняшний день изменения в законодательную базу Украины не вносились.