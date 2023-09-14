"Таємний маршрут розкрили": на Одещині затримали шістьох ухилянтів

Затримання ухилянтів на кордоні. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Під час нічного патрулювання прикордонники Ізмаїльського загону на Одещині затримали організатора незаконного переправлення осіб через державний кордон. Також виявили шістьох ухилянтів, які намагалися в обхід митного контролю дістатись сусідньої країни.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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За попередньою домовленістю організатор мав доставити групу людей із Харківської, Одеської, Херсонської та Запорізької областей до кордону. За цю послугу він вимагав по 3 тисячі доларів США з кожної особи. Під час спроби перетнути кордон, всі сім осіб були затримані.

Наразі організатора затримано, і проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження. Щодо чотирьох осіб складено протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 204-1 Кодексу України про правопорушення (КУпАП) "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Ухилення від мобілізації

Нагадаємо, Служба безпеки разом із Національною поліцією завершили операцію щодо розкриття масштабної корупційної схеми, яка діяла серед керівництва районної військово-лікарської комісії (ВЛК) в Одеській області. Посадовці використовували підроблені медичні висновки для ухилянтів та отримували великі суми грошей від військовозобов'язаних.

Крім того, в Одесі розкрито і повідомлено про підозру колишньому диякону одного з храмів міста. Помічник священника організував схему виїзду чоловіків за кордон.