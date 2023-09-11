Одеські прикордонники за допомогою дрона виявили ухилянтів

Затримані ухилянти. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Поблизу населеного пункту Лучинське на Одещині прикордонники Подільського загону виявили втікачів за кордон. Посеред ночі чоловіків вдалось помітити за допомогою безпілотника з тепловізійною камерою.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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"Прикордонники Подільського загону виявили 6 громадян України, які рухалися в бік кордону. Особи намагалися потай пробратися до Молдови, скориставшись нічною порою доби", — йдеться в повідомленні.

Відносно затриманих складено протоколи за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення: "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справа направлена до суду для подальшого розгляду.

Вивезення чоловіків за кордон

Нагадаємо, житель Одеси та його дві спільниці можуть провести щонайменше сім років у в'язниці за незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України. Свої послуги вони оцінили у 3 500 доларів США.

Також ми писали, що правоохоронці на Одещині зупинили незаконне вивезення людей за межі України в обхід пунктів пропуску. За даними поліції, цю злочинну схему організувала група зловмисників, до якої входили особи віком від 33 до 55 років з Харкова, Одеси та Арциза. За свої послуги вони вимагали від клієнтів суму в розмірі 8 000 доларів США.

Тим часом поки одні тікають, вчора о четвертій ранку прикордонники Ізмаїльського загону затримали двох місцевих жителів Болградського району, які спробували незаконно перетнути державний кордон України, неподалік села Кубей. Втім чоловіки не тікали, а повертались з Молдови.