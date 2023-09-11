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Одесские пограничники с помощью дрона обнаружили уклонистов

11 сентября 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские пограничники с помощью дрона обнаружили уклонистов
Задержанные уклонисты. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вблизи населенного пункта Лучинское в Одесской области пограничники Подольского отряда обнаружили беглецов за границу. Посреди ночи мужчин удалось заметить с помощью беспилотника с тепловизионной камерой.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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"Пограничники Подольского отряда обнаружили 6 граждан Украины, которые двигались в сторону границы. Лица пытались тайком пробраться в Молдову, воспользовавшись ночным временем суток", говорится в сообщении.

Относительно задержанных составлены протоколы по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях: "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.

Вывоз мужчин за границу

Напомним, житель Одессы и его две сообщницы могут провести по меньшей мере семь лет в тюрьме за незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины. Свои услуги они оценили в 3500 долларов США.

Также мы писали, что правоохранители в Одесской области остановили незаконный вывоз людей за пределы Украины в обход пунктов пропуска. По данным полиции, эта преступная схема организована группой злоумышленников, в которую входили лица в возрасте от 33 до 55 лет из Харькова, Одессы и Арциза. За свои услуги они потребовали от клиентов сумму в размере 8000 долларов США.

Между тем пока одни бегут, вчера в четыре утра пограничники Измаильского отряда задержали двух местных жителей Болградского района, которые попытались незаконно пересечь государственную границу Украины, недалеко от села Кубей. Впрочем, мужчины не убегали, а возвращались из Молдовы.

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