Не добіг 10 метрів: на кордоні Одещини та Молдови затримали ухилянта

Затримання ухилянта. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін

Вночі прикордонники Ізмаїльського загону виявили чоловіка призовного віку біля села Кубей на кордоні з Молдовою. Цей чоловік намагався потрапити в молдовське село Копчак, розташоване на відстані всього 10 метрів від українського кордону.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

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Наразі 43-річного чоловіка чекає складений протокол за статтею 204-1 Кодексу України про порушення адміністративних правопорушень "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справу направлено до суду, а також проводиться перевірка у Болградському Районному ТЦК та СП інформації, щоб визначити, чи не перебуває він у списку ухилянтів.

Вивезення чоловіків за кордон

Нагадаємо, житель Одеси та його дві спільниці можуть провести щонайменше сім років у в'язниці за незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України. Свої послуги вони оцінили у 3 500 доларів США.

Також ми писали, що правоохоронці на Одещині зупинили незаконне вивезення людей за межі України в обхід пунктів пропуску. За даними поліції, цю злочинну схему організувала група зловмисників, до якої входили особи віком від 33 до 55 років з Харкова, Одеси та Арциза. За свої послуги вони вимагали від клієнтів суму в розмірі 8 000 доларів США.

Тим часом поки одні тікають, вчора о четвертій ранку прикордонники Ізмаїльського загону затримали двох місцевих жителів Болградського району, які спробували незаконно перетнути державний кордон України, неподалік села Кубей. Втім чоловіки не тікали, а повертались з Молдови.