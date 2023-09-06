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Не добежал 10 метров: на границе Одесчины и Молдовы задержали уклониста

6 сентября 2023 18:45
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Не добежал 10 метров: на границе Одесчины и Молдовы задержали уклониста
Задержание уклониста. Фото: Измаильский пограничный отряд
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ночью пограничники Измаильского отряда обнаружили мужчину призывного возраста у села Кубей на границе с Молдовой. Этот мужчина пытался попасть в молдавскую деревню Копчак, расположенную на расстоянии всего 10 метров от украинской границы.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

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Сейчас 43-летнего мужчину ждет составленный протокол по статье 204-1 Кодекса Украины о нарушении административных правонарушений "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд, а также проводится проверка в Болградском районном ТЦК и СП информации, чтобы определить, не находится ли он в списке уклонистов.

Вывоз мужчин за границу

Напомним, житель Одессы и его две сообщницы могут провести по меньшей мере семь лет в тюрьме за незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины. Свои услуги они оценили в 3500 долларов США.

Также мы писали, что правоохранители в Одесской области остановили незаконный вывоз людей за пределы Украины в обход пунктов пропуска. По данным полиции, эта преступная схема организована группой злоумышленников, в которую входили лица в возрасте от 33 до 55 лет из Харькова, Одессы и Арциза. За свои услуги они потребовали от клиентов сумму в размере 8000 долларов США.

Между тем пока одни бегут вчера в четыре утра, пограничники Измаильского отряда задержали двух местных жителей Болградского района, которые попытались незаконно пересечь государственную границу Украины недалеко от села Кубей. Впрочем, мужчины не убегали, а возвращались из Молдовы.

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