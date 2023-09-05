"Не тікали, а повертались": на Одещині двоє ухилянтів незаконно перетнули кордон

Затримання ухилянтів. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін

Сьогодні о четвертій ранку прикордонники Ізмаїльського загону затримали двох місцевих жителів Болградського району, які спробували незаконно перетнути державний кордон України, неподалік села Кубей. Втім чоловіки не тікали, а повертались з Молдови.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

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За словами затриманих, вони начебто йшли з сусіднього села і не намагалися порушити закон. Однак прикордонники показали їм точне місце, де вони перетнули кордон, представивши їхні сліди на контрольно-слідовій смузі.

Яке покарання чекає на чоловіків

Обом нічним туристам складено протоколи за адміністративні правопорушення згідно з частиною 2 статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за "Незаконне перетинання державного кордону України".

Також проводиться перевірка в Болградському РТЦК та СП, чи не рахуються ці чоловіки в списках ухилянтів.

Вивезення чоловіків за кордон

Нагадаємо, житель Одеси та його дві спільниці можуть провести щонайменше сім років у в'язниці за незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України. Свої послуги вони оцінили у 3 500 доларів США.

Також ми писали, що правоохоронці на Одещині зупинили незаконне вивезення людей за межі України в обхід пунктів пропуску. За даними поліції, цю злочинну схему організувала група зловмисників, до якої входили особи віком від 33 до 55 років з Харкова, Одеси та Арциза. За свої послуги вони вимагали від клієнтів суму в розмірі 8 000 доларів США.