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Співробітник ВЛК в Одесі організував незаконне переправлення ухилянтів за кордон

25 серпня 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Співробітник ВЛК в Одесі організував незаконне переправлення ухилянтів за кордон
Обшуки правоохоронців. Фото: Офіс генерального прокурора
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокурори розкрили схему пов’язану з незаконною переправою військовозобов’язаних за кордон. В рамках цієї справи було затримано співробітника військово-лікарської комісії в Одесі, а також двох його спільників. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

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Група осіб, включаючи адвоката, співробітника військово-лікарської комісії та двох пособників, сформувала велику схему для ухилення від військової служби. Вартість цієї послуги становила 10 000 доларів США на особу.

У рамках цієї схеми, ухилянти вислали гроші та потрапили до Одеси для підготовки до військово-лікарської комісії. Підтримкою двох пособників, вони отримали висновок про непридатність до військової служби по стану здоров’я.

Цей план дав змогу цим чоловікам уникнути військового призову та виїхати за кордон. Інформація свідчить, що схемою скористалися понад 100 осіб.

Слідчі дії поліції. Фото: Офіс генерального прокурора

Яке покарання чекає на організаторів схеми

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва затримано та повідомлено про підозру співробітнику військово-лікарської комісії одного з РТЦК та СП м. Одеси, а також двом пособникам у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України).

Нагадаємо, Служба безпеки України заблокувала чергову схему, завдяки якій чоловіки призовного віку ухилялися від мобілізації. Працівник одного з військкоматів в Одеській області вимагав з молодиків гроші за те, щоб "відкосити" від служби.

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