СБУ ліквідувала чергову схему для ухилянтів в Одеській області

Злочинця затримали на робочому місці. Фото: СБУ

Служба безпеки України заблокувала чергову схему, завдяки якій чоловіки призовного віку ухилялися від мобілізації. Працівник одного з військкоматів в Одеській області вимагав з молодиків гроші за те, щоб "відкосити" від служби.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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За інформацією СБУ, за гроші злочинець "допомагав" потенційним призовникам уникнути військової служби на підставі підроблених документів про "незадовільний" стан здоров’я.

Деталі злочинної схеми

За 5 тисяч доларів посадовець військкомату обіцяв молодикам "організувати" медичні документи щодо непридатності до військової служби за станом здоров’я.

Ще одна схема

У Миколаєві військові контррозвідники СБУ затримали ділка, який пропонував місцевому жителю своє сприяння в ухиленні від мобілізації. За свої послуги він просив "винагороду" у декілька тисяч доларів, залежно від тяжкості роботи.

За викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, прикордонники Подільського загону повідомили про затримання п'яти громадян України, які намагались незаконно потрапити до Молдови. Чоловіки за 10 тисяч доларів дізнались "безпечний та непомітний" маршрут за кордон.

Крім того, в Одеській області викрили жінку, яка нелегально перевозила чоловіків призовного віку за кордон. Ухилянтам видавала документи про опікунство.