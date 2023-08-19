СБУ ликвидировала очередную схему уклоняющихся в Одесской области

Преступник был задержан на рабочем месте. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала очередную схему, благодаря которой мужчины призывного возраста уклонялись от мобилизации. Работник одного из военкоматов в Одесской области требовал с молодых людей деньги за то, чтобы "откосить" от службы.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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По информации СБУ, за деньги преступник "помогал" потенциальным призывникам избежать военной службы на основании поддельных документов о "неудовлетворительном" состоянии здоровья.

Детали преступной схемы

За 5 тысяч долларов чиновник военкомата обещал молодым людям "организовать" медицинские документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Еще одна схема

В Николаеве военные контрразведчики СБУ задержали дельца, предлагавшего местному жителю свое содействие в уклонении от мобилизации. За свои услуги он просил "вознаграждение" в несколько тысяч долларов в зависимости от тяжести работы.

По разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, пограничники Подольского отряда сообщили о задержании пяти граждан Украины, пытавшихся незаконно попасть в Молдову. Мужчины за 10 тысяч долларов узнали "безопасный и незаметный" маршрут за границу.

Кроме того, в Одесской области разоблачили женщину, которая нелегально перевозила мужчин призывного возраста за границу. Уклонистам выдавала документы об опекунстве.