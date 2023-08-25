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Сотрудник ВЛК в Одессе организовал незаконную переправку уклонистов за границу

25 августа 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Сотрудник ВЛК в Одессе организовал незаконную переправку уклонистов за границу
Обыски правоохранителей. Фото: Офис генерального прокурора
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокуроры раскрыли схему, связанную с незаконной переправой военнообязанных за границу. В рамках этого дела был задержан сотрудник военно-врачебной комиссии в Одессе, а также двое его сообщников.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Группа лиц, включая адвоката, сотрудника военно-врачебной комиссии и двух пособников, сформировала большую схему для уклонения от военной службы. Стоимость этой услуги составляла 10 000 долларов США на человека.

В рамках этой схемы уклоняющие выслали деньги и попали в Одессу для подготовки к военно-врачебной комиссии. Поддержкой двух пособников они получили вывод о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Этот план позволил этим мужчинам избежать военного призыва и уехать за границу. Информация показывает, что схемой воспользовались более 100 человек.

Следственные действия полиции. Фото: Офис генерального прокурора

Какое наказание ждет организаторов схемы

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева задержан и сообщен о подозрении сотруднику военно-врачебной комиссии одного из РТЦК и СП г. Одессы, а также двум пособникам в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст.368 УК Украины).

Напомним, Служба безопасности Украины заблокировала очередную схему, благодаря которой мужчины призывного возраста уклонялись от мобилизации. Работник одного из военкоматов в Одесской области требовал с молодых людей деньги за то, чтобы "откосить" от службы.

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