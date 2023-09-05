"Не убегали, а возвращались": в Одесской области двое уклонистов незаконно пересекли границу

Задержание уклонистов. Фото: Измаильский пограничный отряд

Сегодня в 4 утра пограничники Измаильского отряда задержали двух местных жителей Болградского района, которые попытались незаконно пересечь государственную границу Украины, недалеко от села Кубей. Впрочем, мужчины не убегали, а возвращались из Молдовы.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

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По словам задержанных, они вроде бы уходили из соседнего села и не пытались нарушить закон. Однако пограничники показали им точное место, где они пересекли границу, представив их следы на контрольно-следовой полосе.

Какое наказание ждет мужчин

Обе ночным туристам составлены протоколы за административные правонарушения согласно части 2 статьи 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях за "Незаконное пересечение государственной границы Украины".

Также проводится проверка в Болградском РТЦК и СП не числятся ли данные мужчины в списках уклонистов.

Вывоз мужчин за границу

Напомним, житель Одессы и его две сообщницы могут провести по меньшей мере семь лет в тюрьме за незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины. Свои услуги они оценили в 3 500 долларов.

Также мы писали, что правоохранители в Одесской области остановили незаконный вывоз людей за пределы Украины в обход пунктов пропуска. По данным полиции, эта преступная схема организована группой злоумышленников, в которую входили лица в возрасте от 33 до 55 лет из Харькова, Одессы и Арциза. За свои услуги они потребовали от клиентов сумму в размере 8 000 долларов США.