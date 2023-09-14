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"Тайный маршрут раскрыли": в Одесской области задержали шестерых уклонистов

14 сентября 2023 19:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Тайный маршрут раскрыли": в Одесской области задержали шестерых уклонистов
Задержание уклонистов на границе. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Во время ночного патрулирования пограничники Измаильского отряда в Одесской области задержали организатора незаконной переправки лиц через государственную границу. Также обнаружили шесть уклонистов, которые пытались в обход таможенного контроля добраться до соседней страны.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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По предварительной договоренности организатор должен был доставить группу людей из Харьковской, Одесской, Херсонской и Запорожской областей в границу. За эту услугу он требовал по 3 тысячи долларов США с каждого человека. При попытке пересечь границу все семь человек были задержаны.

В настоящее время организатор задержан, и проводятся следственные действия в рамках уголовного производства. В отношении четырех человек составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 204-1 Кодекса Украины о правонарушениях (КУоАП) "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Уклонение от мобилизации

Напомним, Служба безопасности вместе с Национальной полицией завершили операцию по раскрытию масштабной коррупционной схемы, действовавшей среди руководства районной военно-врачебной комиссии (ВВК) в Одесской области. Чиновники использовали поддельные медицинские выводы для уклонявшихся и получали большие суммы денег от военнообязанных.

Кроме того, в Одессе раскрыто и сообщено о подозрении бывшему диакону одного из храмов города. Помощник священника организовал схему выезда мужчин за границу.

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