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"Ночные туристы": на Одесчине задержали очередных уклонистов

13 октября 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержали очередных ухилянтов
Мужчин задержали пограничники. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Уклонисты  хотели бежать в Молдову неподалеку от КПП "Табаки", чтобы избежать мобилизации.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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По информации пограничников, правонарушителями оказались жители Донетчины и Николаевщины.

На нарушителей государственной границы составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направлены в суд.

Сколько задержали уклонистов за неделю

В Измаильском районе за прошедшую неделю пересекли границу, пытались 6 мужчин призывного возраста. Задержания происходили в ночное время. В одном из случаев выявить правонарушителей помогла служебная собака, в остальных — тепловизоры.

Напомним, в Одесские области разоблачили очередную партию уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Правоохранителям одновременно удалось задержать сразу семнадцать мужчин призывного возраста.

Также мы писали, что в Одесской области будет открыт пункт пропуска на границе с Молдовой, который был закрыт с начала войны. Речь идет о КПП "Кучурган", расположенном неподалеку от так называемого Приднестровья.

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