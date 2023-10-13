В Одесской области задержали очередных ухилянтов

Мужчин задержали пограничники. Фото: ГНСУ

В Одесской области пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Уклонисты хотели бежать в Молдову неподалеку от КПП "Табаки", чтобы избежать мобилизации.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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По информации пограничников, правонарушителями оказались жители Донетчины и Николаевщины.

На нарушителей государственной границы составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направлены в суд.

Сколько задержали уклонистов за неделю

В Измаильском районе за прошедшую неделю пересекли границу, пытались 6 мужчин призывного возраста. Задержания происходили в ночное время. В одном из случаев выявить правонарушителей помогла служебная собака, в остальных — тепловизоры.

Напомним, в Одесские области разоблачили очередную партию уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Правоохранителям одновременно удалось задержать сразу семнадцать мужчин призывного возраста.

Также мы писали, что в Одесской области будет открыт пункт пропуска на границе с Молдовой, который был закрыт с начала войны. Речь идет о КПП "Кучурган", расположенном неподалеку от так называемого Приднестровья.