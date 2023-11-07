Лишний пассажир в грузовике — в Одесской области задержали уклониста

Пограничники на посту. Фото: ГНСУ

В Одесской области задержали очередного уклониста, пытавшегося пересечь государственную границу. Человек призывного возраста хотел попасть в другую страну, чтобы избежать мобилизации.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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По информации пограничников, мужчина пытался пересечь границу в грузовике на транзитном участке дороги Одесса — Рени. Однако во время осмотра автомобиля пограничниками было обнаружено "лишнего" пассажира, скрывавшегося от контроля.

Какое наказание грозит

Уклонисту сообщили об административной ответственности по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы". Ему грозит до 15 суток ареста.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Уклонисты хотели бежать в Молдову неподалеку от КПП "Табаки", чтобы избежать мобилизации. По информации пограничников, правонарушителями оказались жители Донетчины и Николаевщины.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили очередную партию уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Правоохранителям одновременно удалось задержать сразу семнадцать мужчин призывного возраста.

Добавим, в Одесской области Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило новую схему незаконной переправки мужчин через границу. Местный правоохранитель помогал уклоняющимся избежать мобилизации.