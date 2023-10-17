На Одещині викрили ухилянтів

Прикордонники затримали ухилянтів. Фото: СБУ

В Одеській області Служба безпеки України викрила схему переправлення через кордон ухилянтів. Чоловіки призовного віку оформлювали фейкову інвалідність своїм жінкам, щоб безперешкодно виїхати за кордон.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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Деталі злочинної схеми

Горе-бізнесмен у Інтернеті підшукував потенційних призовників та пропонував їм схему виїзду за кордон. Одруженим чоловікам шахрай пропонував за винагороду зробити фіктивні документи про інвалідність у дружини, а холостякам підшукував супутницю з інвалідністю. При цьому фігурант обіцяв "домовитися" про термінову процедуру укладання шлюбу.

За свої "послуги" чоловік просив від 5 до 10 тисяч доларів, залежно від терміновості.

Нагадаємо, в Одеській області прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Ухилянти хотіли втекти до Молдови неподалік від КПП "Табаки", щоб уникнути мобілізації. За інформацією прикордонників, правопорушниками виявилися жителі Донеччини та Миколаївщини.

Також ми писали, що в Одеській області викрили чергову партію ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Правоохоронцям одночасно вдалося затримати одразу сімнадцятьох чоловіків призовного віку.