В Одесской области разоблачили ухилянцев

Пограничники задержали уклонистов. Фото: СБУ

В Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила схему переправки через границу уклонистов. Мужчины призывного возраста оформляли фейковую инвалидность своим женам, чтобы беспрепятственно выехать за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Детали преступной схемы

Горе-бизнесмен в Интернете подыскивал потенциальных призывников и предлагал им схему выезда за границу. Женатым мошенник предлагал за вознаграждение сделать фиктивные документы об инвалидности у жены, а холостякам подыскивал спутницу с инвалидностью. При этом фигурант обещал "договориться" о срочной процедуре заключения брака.

За свои "услуги" мужчина просил от 5 до 10 тысяч долларов в зависимости от срочности.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Уклонисты хотели бежать в Молдову неподалеку от КПП "Табаки", чтобы избежать мобилизации. По информации пограничников, правонарушителями оказались жители Донбасса и Николаевщины.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили очередную партию уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Правоохранителям одновременно удалось задержать сразу семнадцать мужчин призывного возраста.