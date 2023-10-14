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Бізнес на "ухилянтах": на Одещині затримали організатора схеми

14 жовтня 2023 19:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Бізнес на "ухилянтах": на Одещині затримали організатора схеми
Затримані чоловіки. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Одещині прикордонники затримали іноземця, який допомагав "ухилянтам" перетинати держкордон. За свої послуги він просив плату у розмірі 3,5 тисячі доларів США. 

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

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Деталі справи 

Житель Донецької області вирішив скористатися послугами телеграм-каналу для перетину кордону. "Клієнта" спочатку відвезли з Одеси до Ізмаїла, а після цього подались до самого державного кордону. Однак, їхні наміри були зірвані прикордонниками поблизу села Котловина в Ізмаїльському районі. За попередніми даними, за цілу операцію організатори незаконної переправи вимагали з чоловіка 3,5 тисячі доларів США.

Яке покарання

Наразі щодо громадянина Молдови розглядається питання відкриття кримінального провадження згідно зі статтею 332 Кримінального кодексу України, що стосується незаконного переправляння осіб через державний кордон. Порушення адміністративного правопорядку також було складено щодо громадянина України, який взяв участь у спробі незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, в Одеській області прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. "Ухилянти" хотіли втекти до Молдови неподалік від КПП "Табаки", щоб уникнути мобілізації. За інформацією прикордонників, правопорушниками виявилися жителі Донеччини та Миколаївщини.

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