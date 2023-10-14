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Бизнес на уклонистах: в Одесской области задержали организатора схемы

14 октября 2023 19:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Бизнес на "ухилянтах": в Одесской области задержали организатора схемы
Задержанные мужчины. Фото: Измаильский пограничный отряд
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области пограничники задержали иностранца, который помогал уклонистам пересекать госграницу. За свои услуги он просил плату в размере 3,5 тысячи долларов США.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

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Детали дела

Житель Донецкой области решил воспользоваться услугами телеграм-канала для пересечения границы. "Клиента" сначала отвезли из Одессы в Измаил, а после этого направились к самой государственной границе. Однако их намерения были сорваны пограничниками вблизи села Котловина в Измаильском районе. По предварительным данным, за всю операцию организаторы незаконной переправы требовали с мужчины 3,5 тысячи долларов США.

Какое наказание

В отношении гражданина Молдовы рассматривается вопрос открытия уголовного производства согласно статье 332 Уголовного кодекса Украины, касающееся незаконной переправки лиц через государственную границу. Нарушение административного правопорядка также было составлено в отношении гражданина Украины, принявшего участие в попытке незаконного пересечения границы.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. "Уклонисты" хотели бежать в Молдову неподалеку от КПП "Табаки", чтобы избежать мобилизации. По информации пограничников, правонарушителями оказались жители Донбасса и Николаевщины.

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