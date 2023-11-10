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Чергову схему вивозу ухилянтів викрили на Одещині

10 листопада 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині викрили схему незаконного перетину кордону
Затримка зловмисників. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області правоохоронці розкрили схему нелегального трансферу чоловіків за кордон. За планами зловмисників, чоловіки мали б потрапити до Молдови.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ. 

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Подробиці незаконної схеми

Голова угруповання шукав потенціальних клієнтів через інтернет та за допомогою мешканця Білгород-Дністровська. Спільники знайшли потенційного клієнта на Харківщині, якому запропонували свої послуги з незаконного перетину кордону держави.

Зустрівши чоловіка, болградець повинен був супроводжувати його до сусідньої країни, оминаючи пункти пропуску, та роз’яснив алгоритм дій для вдалого перетину державного кордону. Втім, план зірвали правоохоронці та затримали зловмисника.

Яке покарання очікує 

Наразі зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК та повідомлено про підозру за ст.332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Нагадаємо, що в Одеській області затримали чергового ухилянта, який намагався перетнути державний кордон. Чоловік призовного віку хотів потрапили до іншої країни, щоб уникнути мобілізації.

Також ми писали, що в Одеській області прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Ухилянти хотіли втекти до Молдови неподалік від КПП "Табаки", щоб уникнути мобілізації.

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