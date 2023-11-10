В Одесской области разоблачили схему незаконного пересечения границы

Задержка злоумышленников. Фото: ГНСУ

В Одесской области правоохранители раскрыли схему нелегального трансфера мужчин за границу. По планам злоумышленников, мужчины должны попасть в Молдову.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

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Подробности незаконной схемы

Глава группировки искал потенциальных клиентов через интернет и с помощью жителя Белгород-Днестровска. Сообщники нашли потенциального клиента в Харьковской области, которому предложили свои услуги по незаконному пересечению границы государства.

Встретив мужчину, болградец должен был сопровождать его в соседнюю страну, минуя пункты пропуска, и разъяснил алгоритм действий для удачного пересечения государственной границы. Впрочем, план сорвали правоохранители и задержали злоумышленника.

Какое наказание ожидает

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК и сообщено о подозрении по ст.332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.

Напомним, что в Одесской области задержали очередного уклониста, пытавшегося пересечь государственную границу. Человек призывного возраста хотел попасть в другую страну, чтобы избежать мобилизации.

Также мы писали, что Одесской области пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Уклонисты хотели бежать в Молдову неподалеку от КПП "Табаки", чтобы избежать мобилизации.