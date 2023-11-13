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Туристичний трансфер до кордону — на Одещині затримали ухилянтів

13 листопада 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Туристичний трансфер до кордону — на Одещині затримали ухилянтів
Правоохоронці затримали чоловіка. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області правоохоронці розкрили схему нелегального трансферу чоловіків за кордон. Місцевий мешканець за "винагороду" допомагав ухилянтам виїхати до країн Європи.

Про це повідомили в Ізмаїльському прикордонному загоні. 

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Деталі схеми

54-річний одесит організував схему переправлення чоловіків за кордон. Своїх "клієнтів" горе-підприємець знаходив в Інтернеті. Ухилянти платили йому 5,5 тисячі доларів США, з яких 500 витрачалось на купівлю дешевого авто для "втілення" схеми. Після цього чоловіки на авто мали доїхати до кордону і перейти його пішки. 

Правоохоронці затримали горе-підприємця на гарячому, коли той супроводжував до кордону черговий куплений автомобіль з двома жителями Дніпропетровщини.

Яке покарання загрожує

Наразі "бізнесмену" повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Йому загрожує до трьох років ув'язнення з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, що в Одеській області затримали чергового ухилянта, який намагався перетнути державний кордон. Чоловік призовного віку хотів потрапили до іншої країни, щоб уникнути мобілізації.

Також ми писали, що в Одеській області прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Ухилянти хотіли втекти до Молдови неподалік від КПП "Табаки", щоб уникнути мобілізації.

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