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Туристический трансфер до границы — в Одесской области задержали уклонистов

13 ноября 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Туристический трансфер до границы — в Одесской области задержали уклонистов
Правоохранители задержали мужчину. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области правоохранители раскрыли схему нелегального трансфера мужчин за границу. Местный житель за "вознаграждение" помогал уклонистам уехать в страны Европы.

Об этом сообщили в Измаильском пограничном отряде.

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Детали схемы

54-летний одессит организовал схему переправки мужчин за границу. Своих "клиентов" горе-предприниматель находил в Интернете. Уклонисты платили ему 5,5 тысячи долларов США, из которых 500 тратилось на покупку дешевого авто для "воплощения" схемы. После этого мужчины на авто должны были доехать до границы и перейти ее пешком.

Правоохранители задержали горе-предпринимателя с поличным, когда тот сопровождал до границы очередной купленный автомобиль с двумя жителями Днепропетровщины.

Какое наказание грозит

В настоящее время "бизнесмен" сообщен о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Ему грозит до трех лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что в Одесской области задержали очередного уклониста, пытавшегося пересечь государственную границу. Человек призывного возраста хотел попасть в другую страну, чтобы избежать мобилизации.

Также мы писали, что в Одесской области пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Уклонисты хотели бежать в Молдову неподалеку от КПП "Табаки", чтобы избежать мобилизации.

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