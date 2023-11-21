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Такси до границы — на Одесчине разоблачили канал переправки уклонистов

21 ноября 2023 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Такси до границы — на Одесчине разоблачили канал переправки уклонистов
Правоохранители задержали уклонистов. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области задержан мужчина, подозреваемый в помощи пересечения государственной границы потенциальным призывникам. Правонарушитель оказывал услуги водителя уклонистам, пытавшимся бежать в Молдову.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали схемы

Житель Подольска Одесской области по указаниям сообщника, личность которого устанавливается, пообещал довезти до границы группу мужчин призывного возраста и скоординировать их дальнейший самостоятельный переход в соседнюю страну в обход пунктов пропуска. В оговоренном месте мужчина на автомобиле встретил уклонистов, после чего все отправились к государственной границе.

За свои услуги "перевозчик" просил от 3,8 до 5 тысяч долларов США, которые должен получить после удачного завершения "операции", однако планы правонарушителей нарушили пограничники. Горе-бизнесмен пытался скрыться от правоохранителей, однако через несколько дней его разыскали и задержали.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет заключения.

Уклонистам, пытавшимся пересечь границу, грозит административное наказание в виде штрафа до 8 500 гривен. Следствие продолжается.

Другие схемы переправки мужчин за границу

Напомним, в Одесской области разоблачили очередную схему переправки мужчин призывного возраста за границу. Уклонисты пытались выехать в Молдову с целью дальнейшего трансфера в страны ЕС.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили международную преступную группировку, которая занималась нелегальными "перевозками" мужчин призывного возраста за границу. Горе-бизнесмены "прятали" уклонистов в автомобилях и переводили ночью в Молдову.

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