На Одещині викрили чергову схему переправлення ухилянтів за кордон

Прикордонники затримали ухилянтів. Фото: ДПСУ

В Одеській області викрили чергову схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Ухилянти намагалися виїхати до Молдови з метою подальшого трансферу до країн ЄС.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

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Деталі схеми

Мешканець Рівненської області організував схему переправлення через державний кордон. Він шукав "клієнтів" через соцмережі, а його поплічник на автівці довозив їх до лісопосадки на кордоні з Молдовою та інформував про подальший піший маршрут до країни ЄС. За свої послуги вимагав 5 000 доларів з однієї особи. Правоохоронці перехопили "бізнесменів" у прикордонному селі. На них чекає кримінальна відповідальність.

Інші схеми переправлення чоловіків за кордон

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці викрили чергову схему переправлення чоловіків за кордон для ухилення від військової служби. Так звана "сваха" знаходила потенційних клієнтів в Інтернеті та пропонувала їм одружитися з жінкою з дітьми.

Додамо, що в Одеській області затримали чергового ухилянта, який намагався перетнути державний кордон. Чоловік призовного віку хотів потрапили до іншої країни, щоб уникнути мобілізації.

Також ми писали, що в Одеській області викрили міжнародне злочинне угрупування, яке займалося нелегальними "перевезеннями" чоловіків призовного віку за кордон. Горе-бізнесмени "ховали" ухилянтів у автівках та переводили вночі до Молдови.