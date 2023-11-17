Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині викрили чергову схему переправлення ухилянтів за кордон arrow

На Одещині викрили чергову схему переправлення ухилянтів за кордон

17 листопада 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині викрили чергову схему переправлення ухилянтів за кордон
Прикордонники затримали ухилянтів. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області викрили чергову схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Ухилянти намагалися виїхати до Молдови з метою подальшого трансферу до країн ЄС. 

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України. 

Читайте також:

Деталі схеми

Мешканець Рівненської області організував схему переправлення через державний кордон. Він шукав "клієнтів" через соцмережі, а його поплічник на автівці довозив їх до лісопосадки на кордоні з Молдовою та інформував про подальший піший маршрут до країни ЄС. За свої послуги вимагав 5 000 доларів з однієї особи. Правоохоронці перехопили "бізнесменів" у прикордонному селі. На них чекає кримінальна відповідальність.

Інші схеми переправлення чоловіків за кордон

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці викрили чергову схему переправлення чоловіків за кордон для ухилення від військової служби. Так звана "сваха" знаходила потенційних клієнтів в Інтернеті та пропонувала їм одружитися з жінкою з дітьми. 

Додамо, що в Одеській області затримали чергового ухилянта, який намагався перетнути державний кордон. Чоловік призовного віку хотів потрапили до іншої країни, щоб уникнути мобілізації.

Також ми писали, що в Одеській області викрили міжнародне злочинне угрупування, яке займалося нелегальними "перевезеннями" чоловіків призовного віку за кордон. Горе-бізнесмени "ховали" ухилянтів у автівках та переводили вночі до Молдови.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

22:57 У Київській області пішов перший сніг

Актуальне по темі