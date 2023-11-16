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Одружитися за 4,5 тисячі доларів — в Одесі викрили схему виїзду за кордон

16 листопада 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одружитися за 4,5 тисячі доларів — в Одесі викрили схему виїзду за кордон
Поліція затримала учасницю схеми. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області правоохоронці викрили чергову схему переправлення чоловіків за кордон для ухилення від військової служби. Так звана "сваха" знаходила потенційних клієнтів в Інтернеті та пропонувала їм одружитися з жінкою з дітьми. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління національної поліції в Одеській області. 

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Деталі схеми

Мешканка Одеси підшукувала жінок з інвалідністю та організовувала їх шлюб з чоловіками призовного віку. "Подружжя" разом виїжджали за кордон, згодом жінка поверталася до України, а через деякий час сімейна пара розлучалася. Свої послуги "сваха" отримувала 4 500 доларів США, з яких частину "наречений" за її вказівкою віддавав своїй майбутній фіктивній дружині.

Яке покарання загрожує

Затримали правопорушницю під час організації чергової "церемонії" та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до трьох років ув'язнення з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, що в Одеській області затримали чергового ухилянта, який намагався перетнути державний кордон. Чоловік призовного віку хотів потрапили до іншої країни, щоб уникнути мобілізації.

Також ми писали, що в Одеській області викрили міжнародне злочинне угрупування, яке займалося нелегальними "перевезеннями" чоловіків призовного віку за кордон. Горе-бізнесмени "ховали" ухилянтів у автівках та переводили вночі до Молдови.

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