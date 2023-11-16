Одружитися за 4,5 тисячі доларів — в Одесі викрили схему виїзду за кордон

Поліція затримала учасницю схеми. Фото: Нацполіція

В Одеській області правоохоронці викрили чергову схему переправлення чоловіків за кордон для ухилення від військової служби. Так звана "сваха" знаходила потенційних клієнтів в Інтернеті та пропонувала їм одружитися з жінкою з дітьми.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі схеми

Мешканка Одеси підшукувала жінок з інвалідністю та організовувала їх шлюб з чоловіками призовного віку. "Подружжя" разом виїжджали за кордон, згодом жінка поверталася до України, а через деякий час сімейна пара розлучалася. Свої послуги "сваха" отримувала 4 500 доларів США, з яких частину "наречений" за її вказівкою віддавав своїй майбутній фіктивній дружині.

Яке покарання загрожує

Затримали правопорушницю під час організації чергової "церемонії" та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до трьох років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Одеській області затримали чергового ухилянта, який намагався перетнути державний кордон. Чоловік призовного віку хотів потрапили до іншої країни, щоб уникнути мобілізації.

Також ми писали, що в Одеській області викрили міжнародне злочинне угрупування, яке займалося нелегальними "перевезеннями" чоловіків призовного віку за кордон. Горе-бізнесмени "ховали" ухилянтів у автівках та переводили вночі до Молдови.