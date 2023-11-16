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Жениться за 4,5 тысячи долларов — в Одессе разоблачили схему выезда за границу

16 ноября 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Жениться за 4,5 тысячи долларов — в Одессе разоблачили схему выезда за границу
Полиция задержала участницу схемы. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области правоохранители разоблачили очередную схему переправки мужчин за границу для уклонения от военной службы. Так называемая "сваха" находила потенциальных клиентов в Интернете и предлагала им жениться на женщине с детьми.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления национальной полиции в Одесской области.

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Жительница Одессы подыскивала женщин с инвалидностью и организовывала их брак с мужчинами призывного возраста. "Супруги" вместе выезжали за границу, впоследствии женщина возвращалась в Украину, а через некоторое время семейная пара разводилась. Свои услуги "сваха" получала 4 500 долларов США, из которых часть "жених" по ее указанию отдавал своей будущей фиктивной жене.

Какое наказание грозит

Задержали правонарушительницу во время организации очередной "церемонии" и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до трех лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что в Одесской области задержали очередного уклониста, пытавшегося пересечь государственную границу. Человек призывного возраста хотел попасть в другую страну, чтобы избежать мобилизации.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили международную преступную группировку, которая занималась нелегальными "перевозками" мужчин призывного возраста за границу. Горе-бизнесмены "прятали" уклонистов в автомобилях и переводили ночью в Молдову.

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