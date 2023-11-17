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На Одесчине разоблачили очередную схему переправки уклонистов за границу

17 ноября 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На Одесчине разоблачили очередную схему переправки уклонистов за границу
Пограничники задержали уклонистов. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области разоблачили очередную схему переправки мужчин призывного возраста за границу. Уклонисты пытались выехать в Молдову с целью дальнейшего трансфера в страны ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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Детали схемы

Житель Ровенской области организовал схему переправки через государственную границу. Он искал "клиентов" через соцсети, а его приспешник на автомобиле довозил их в лесопосадку на границе с Молдовой и информировал о дальнейшем пешем маршруте в страну ЕС. За свои услуги требовал 5000 долларов с одного человека. Правоохранители перехватили "бизнесменов" в пограничном селе. Их ждет уголовная ответственность.

Другие схемы переправки мужчин за границу

Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили очередную схему переправки мужчин за границу для уклонения от военной службы. Так называемая "сваха" находила потенциальных клиентов в Интернете и предлагала им жениться на женщине с детьми.

Добавим, что в Одесской области задержали очередного уклониста, пытавшегося пересечь государственную границу. Человек призывного возраста хотел попасть в другую страну, чтобы избежать мобилизации.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили международную преступную группировку, которая занималась нелегальными "перевозками" мужчин призывного возраста за границу. Горе-бизнесмены "прятали" уклонистов в автомобилях и переводили ночью в Молдову.

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