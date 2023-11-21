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Важкохворий за 10 тисяч доларів — в Одесі викрили схему ухилення від служби

21 листопада 2023 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Важкохворий за 10 тисяч доларів — в Одесі викрили схему ухилення від служби
Правоохоронці викрили злочинців. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Фахівці Служби безпеки України (СБУ) викрили в Одесі схему ухилення від мобілізації. Група правопорушників продавала фіктивні довідки про стан здоров'я, які звільняють від служби в армії.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України. 

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Деталі схеми

Троє зловмисників пропонували чоловікам призовного віку оформити медичну довідку про "поганий стан здоров'я", щоб уникнути мобілізації. При цьому чоловікам не потрібно було проходити жодних лікарських комісій, усі документи  "про списання" з військової служби вони отримували через пошту.

За свої послуги злодії просили до 10 тисяч доларів США,  залежно від терміновості втечі від призову.

Яке покарання загрожує

За цим фактом тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці викрили чергову схему переправлення чоловіків за кордон для ухилення від військової служби. Так звана "сваха" знаходила потенційних клієнтів в Інтернеті та пропонувала їм одружитися з жінкою з дітьми. 

Також ми писали, що в Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у допомозі перетину державного кордону потенційним призовникам. Правопорушник надавав послуги водія ухилянтам, які намагалися втекти до Молдови. 

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