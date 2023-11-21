Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Тяжелобольной за 10 тысяч долларов — в Одессе разоблачили схему уклонения от службы arrow

Тяжелобольной за 10 тысяч долларов — в Одессе разоблачили схему уклонения от службы

21 ноября 2023 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Тяжелобольной за 10 тысяч долларов — в Одессе разоблачили схему уклонения от службы
Правоохранители разоблачили преступников. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Одессе схему уклонения от мобилизации. Группа правонарушителей продавала фиктивные справки о состоянии здоровья, освобождаемые от службы в армии.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Читайте также:

Детали схемы

Трое злоумышленников предлагали мужчинам призывного возраста оформить медицинскую справку о "плохом состоянии здоровья" во избежание мобилизации. При этом мужчинам не нужно было проходить никаких врачебных комиссий, все документы о списании с военной службы они получали через почту.

За свои услуги преступники просили до 10 тысяч долларов США в зависимости от срочности бегства от призыва.

Какое наказание грозит

По этому факту продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили очередную схему переправки мужчин за границу для уклонения от военной службы. Так называемая "сваха" находила потенциальных клиентов в Интернете и предлагала им жениться на женщине с детьми.

Также мы писали, что в Одесской области задержан мужчина, подозреваемый в помощи пересечения государственной границы потенциальным призывникам. Правонарушитель оказывал услуги водителя уклонистам, пытавшимся бежать в Молдову.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме