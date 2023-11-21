Тяжелобольной за 10 тысяч долларов — в Одессе разоблачили схему уклонения от службы

Правоохранители разоблачили преступников. Фото: СБУ

Специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Одессе схему уклонения от мобилизации. Группа правонарушителей продавала фиктивные справки о состоянии здоровья, освобождаемые от службы в армии.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Детали схемы

Трое злоумышленников предлагали мужчинам призывного возраста оформить медицинскую справку о "плохом состоянии здоровья" во избежание мобилизации. При этом мужчинам не нужно было проходить никаких врачебных комиссий, все документы о списании с военной службы они получали через почту.

За свои услуги преступники просили до 10 тысяч долларов США в зависимости от срочности бегства от призыва.

Какое наказание грозит

По этому факту продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили очередную схему переправки мужчин за границу для уклонения от военной службы. Так называемая "сваха" находила потенциальных клиентов в Интернете и предлагала им жениться на женщине с детьми.

Также мы писали, что в Одесской области задержан мужчина, подозреваемый в помощи пересечения государственной границы потенциальным призывникам. Правонарушитель оказывал услуги водителя уклонистам, пытавшимся бежать в Молдову.