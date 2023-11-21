Тяжелобольной за 10 тысяч долларов — в Одессе разоблачили схему уклонения от службы
Специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Одессе схему уклонения от мобилизации. Группа правонарушителей продавала фиктивные справки о состоянии здоровья, освобождаемые от службы в армии.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.
Детали схемы
Трое злоумышленников предлагали мужчинам призывного возраста оформить медицинскую справку о "плохом состоянии здоровья" во избежание мобилизации. При этом мужчинам не нужно было проходить никаких врачебных комиссий, все документы о списании с военной службы они получали через почту.
За свои услуги преступники просили до 10 тысяч долларов США в зависимости от срочности бегства от призыва.
Какое наказание грозит
По этому факту продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили очередную схему переправки мужчин за границу для уклонения от военной службы. Так называемая "сваха" находила потенциальных клиентов в Интернете и предлагала им жениться на женщине с детьми.
Также мы писали, что в Одесской области задержан мужчина, подозреваемый в помощи пересечения государственной границы потенциальным призывникам. Правонарушитель оказывал услуги водителя уклонистам, пытавшимся бежать в Молдову.
Читайте Новини.LIVE!