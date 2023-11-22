Мешканці Одещини організували схему переправлення ухилянтів за кордон

Правоохоронці затримали учасницю схеми. Фото: Нацполіція

Правоохоронці ліквідували нелегальний канал переправлення військовозобовʼязаних чоловіків за кордон. Ухилянти за декілька тисяч доларів намагалися уникнути призову до армії.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

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За інформацією відомства, сталої суми у злочинців не було, адже все залежало від терміновості та варіанту втечі.

Як формувався прайс

потрапити до Молдови вплав через річку коштувало 1 500 доларів США;

перетнути кордон, ховаючись у причепах вантажних автомобілів, вартувало 5 000 доларів;

ховаючись у причепах вантажних автомобілів, вартувало 5 000 доларів; оформлення документів про непридатність до військової служби коливалося у межах від 5 000 до 10 000 доларів.

Також змовники розповідали "клієнтам", що за суму від 2 500 до 50 000 доларів США допоможуть отримати кваліфікаційні документи моряка.

Відомо, що схему організували троє осіб — двоє чоловіків та жінка, мешканці Київської та Одеської областей. Вони підшукували осіб, охочих втекти від мобілізації до іншої країни, та пропонували їм свою допомогу у розв'язанні цього питання.

Яке покарання загрожує

Усім правопорушникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 9 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, фахівці Служби безпеки України (СБУ) викрили в Одесі схему ухилення від мобілізації. Група правопорушників продавала фіктивні довідки про стан здоров'я, які звільняють від служби в армії.

Також ми писали, що в Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у допомозі перетину державного кордону потенційним призовникам. Правопорушник надавав послуги водія ухилянтам, які намагалися втекти до Молдови.