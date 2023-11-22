Жители Одесчины организовали схему переправки уклонистов за границу

Правоохранители задержали участницу схемы. Фото: Нацполиция

Правоохранители ликвидировали нелегальный канал переправки военнообязанных мужчин за границу. Уклонисты за несколько тысяч долларов пытались избежать призыва в армию.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

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По информации ведомства, постоянной суммы у преступников не было, ведь все зависело от срочности и варианта бегства.

Как формировался прайс

попасть в Молдову вплавь через реку стоило 1 500 долларов США;

пересечь границу, прячась в прицепах грузовых автомобилей, стоило 5 000 долларов;

прячась в прицепах грузовых автомобилей, стоило 5 000 долларов; оформление документов о непригодности к военной службе колебалось в пределах от 5 000 до 10 000 долларов.

Также заговорщики рассказывали "клиентам", что за сумму от 2500 до 50000 долларов США помогут получить квалификационные документы моряка.

Известно, что схему организовали три человека — двое мужчин и женщина, жители Киевской и Одесской областей. Они подыскивали лиц, желающих уйти от мобилизации в другую страну, и предлагали им свою помощь в решении этого вопроса.

Какое наказание грозит

Всем правонарушителям сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 9 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Одессе схему уклонения от мобилизации. Группа правонарушителей продавала фиктивные справки о состоянии здоровья, дающие освобождение от службы в армии.

Также мы писали, что в Одесской области задержан мужчина, подозреваемый в помощи пересечения государственной границы потенциальным призывникам. Правонарушитель оказывал услуги водителя уклонистам, пытавшимся бежать в Молдову.