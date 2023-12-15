Задержали на взятке — дело экс-судьи Одесчины направили в суд

Судья Павел Доборов. Фото: Закон и бизнес

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершила следствие по делу по и.о. Председатели Коминтерновского райсуда Одесской области. Речь идет о Павле Доброве, подозреваемом во взяточничестве в больших размерах.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, судья просил 1 300 долларов от лица за принятие решения об обеспечении иска и выдаче решения об истребовании документов по гражданскому делу в его пользу. 29 сентября его уличили при получении 50 000 гривен, 30 сентября ему сообщено о подозрении.

Какое наказание грозит

В настоящее время экс-судия находится под стражей по факту ч. 3 ст. 368 УК Украины. Злоумышленнику грозит до трех лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе разоблачили заместителя командира воинской части, подозреваемого в получении взятки. Мужчина брал денежное вознаграждение за не отправку на передовую.

Также мы писали, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд обвинительный акт в отношении судьи Приморского районного суда. Речь идет об Илье Лонском, подозреваемом в получении взятки.