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Задержали на взятке — дело экс-судьи Одесчины направили в суд

15 декабря 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Задержали на взятке — дело экс-судьи Одесчины направили в суд
Судья Павел Доборов. Фото: Закон и бизнес
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершила следствие по делу по и.о. Председатели Коминтерновского райсуда Одесской области. Речь идет о Павле Доброве, подозреваемом во взяточничестве в больших размерах.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Детали дела

По данным следствия, судья просил 1 300 долларов от лица за принятие решения об обеспечении иска и выдаче решения об истребовании документов по гражданскому делу в его пользу. 29 сентября его уличили при получении 50 000 гривен, 30 сентября ему сообщено о подозрении.

Какое наказание грозит

В настоящее время экс-судия находится под стражей по факту ч. 3 ст. 368 УК Украины. Злоумышленнику грозит до трех лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе разоблачили заместителя командира воинской части, подозреваемого в получении взятки. Мужчина брал денежное вознаграждение за не отправку на передовую.

Также мы писали, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд обвинительный акт в отношении судьи Приморского районного суда. Речь идет об Илье Лонском, подозреваемом в получении взятки.

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