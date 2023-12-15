Задержали на взятке — дело экс-судьи Одесчины направили в суд
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершила следствие по делу по и.о. Председатели Коминтерновского райсуда Одесской области. Речь идет о Павле Доброве, подозреваемом во взяточничестве в больших размерах.
Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Детали дела
По данным следствия, судья просил 1 300 долларов от лица за принятие решения об обеспечении иска и выдаче решения об истребовании документов по гражданскому делу в его пользу. 29 сентября его уличили при получении 50 000 гривен, 30 сентября ему сообщено о подозрении.
Какое наказание грозит
В настоящее время экс-судия находится под стражей по факту ч. 3 ст. 368 УК Украины. Злоумышленнику грозит до трех лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, в Одессе разоблачили заместителя командира воинской части, подозреваемого в получении взятки. Мужчина брал денежное вознаграждение за не отправку на передовую.
Также мы писали, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд обвинительный акт в отношении судьи Приморского районного суда. Речь идет об Илье Лонском, подозреваемом в получении взятки.
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