Высший совет правосудия отстранил от обязанностей одесского судью

Судья Илья Лонский. Фото: Судебно-юридическая газета

Сегодня, 9 января, Высший совет правосудия (ВСП) временно отстранил от исполнения обязанностей судью Приморского районного суда города Одессы Илью Лонского. Мужчину подозревают в получении взятки.

Об этом сообщает Судебная власть Украины.

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По информации ВСП, соответствующее ходатайство подал заместитель Генерального прокурора Александр Клименко.

Что известно о деле

Судья Лонский 19 июня получил 2 тысячи долларов США от военнослужащего за содействие по делу.

Известно, что сделка денег проходила через адвоката Евгения Берестового. Согласно согласованным действиям, юрист должен был подстеречь военнослужащего к предоставлению неправомерной выгоды за принятие положительного решения по делу об административном правонарушении другому судье этого же суда, извлечь неправомерную выгоду и передать ее часть указанному судье-сообщнику.

Грозящее наказание

В настоящее время юристу сообщили о подозрении по части 3 статьи 15, части 3 статьи 369, части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершила следствие по делу по и.о. Председатели Коминтерновского райсуда Одесской области. Речь идет о Павле Доброве, подозреваемом во взяточничестве в больших размерах.

Также мы писали, что правоохранители завершили следствие по делу командующего ОСУВ "Одесса". Военнослужащего разоблачили при получении взятки в 200 тысяч гривен.