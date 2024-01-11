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В Одесской области разоблачили военкома, который "отмазывал" от мобилизации

11 января 2024 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области разоблачили военкома, который "отмазывал" от мобилизации
ДБР задержало злоумышленника. Фото: ДБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило в Одесской области чиновника военкомата на злоупотреблении служебным положением. Сотрудник Белгород-Днестровского РТЦК и СП помогал мужчинам избежать мобилизации.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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Горе-бизнесмен помогал мужчинам, пришедшим в РТЦК за повесткой, избежать мобилизации в ряды ВСУ. Он предлагал своим "клиентам" сделать документы о признании их непригодными к военной службе и снять с военного учета.

За свои услуги он просил от двух до трех тысяч долларов. Задержать его удалось во время оформления очередной "сделки".

Что известно о военном

Известно, что речь идет о Сергее Прокофьеве — военкоме Саратского районного ТЦК Одесской области. По месту его работы продолжаются обыски. Также устанавливаются лица, которые могли воспользоваться услугами подозреваемого.

Какое наказание грозит

Военного задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, правоохранители в Одесской области разоблачили судью, который за взятки разрешал уклонистам выезжать за границу. За время своей работы юрист успел выписать более тысячи разрешений.

Также мы писали, что Высший совет правосудия (ВРП) временно отстранил от исполнения обязанностей судью Приморского районного суда города Одессы Илью Лонского. Мужчину подозревают в получении взятки.

Одесса
война
ГБР
взятка
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Новости Одессы
мобилизация
ТЦК и СП

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